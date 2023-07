Die Pizza zählt wohl zu einer der Leibspeisen der Deutschen. Wenn man mal nicht auf den Lieferdienst warten will und es mal schnell gehen muss, dann wird auch gerne mal ihre Tiefkühlvariante von Aldi, Kaufland und Co. in den Ofen geschoben.

Doch sind dabei auch alle Tiefkühlpizzen gleich lecker? Und was steckt eigentlich in den Produkten von Aldi, Kaufland und Co.? Das ZDF hat beliebte Tiefkühlpizzen bekannter Marken getestet – und fällt ein eindeutiges Urteil.

Aldi, Kaufland und Co.: Tiefkühlpizzen im ZDF-Test

Ganze 13 Tiefkühlpizzen sollen wir Deutschen laut Statistik im Jahr essen. Die unangefochtene Lieblingssorte: Salami. Namhafte Hersteller wie Dr. Oetker oder Wagner kommen vielen Supermarkt-Kunden wohl als Erstes in den Sinn, wenn sie an die Pizza für den schnellen Hunger denken.

Wie der Test von ZDF zeigt, gibt es aber große Unterschiede bei den Tiefkühl-Produkten – und das allein schon beim Preis. Während man für die Bio-Variante von Denns Biomarkt satte 1,04 Euro pro 100 Gramm zahlt, werden für die Tiefkühlpizzen der Eigenmarken von Aldi Süd, Rewe und Kaufland gerade mal 33 Cent pro 100 Gramm fällig. Ebenfalls eher im teureren Segment liegen die Pizzen von Wagner mit 1,03 Euro und die von Dr. Oetker mit 90 Cent pro 100 Gramm.

Für den ZDF-Pizza-Test wurde nicht nur Labortests durchgeführt, sondern auch Gastronom Francesco Lalazzo eingeladen, um seine Expertenmeinung abzugeben. Und die fällt eindeutig aus. Sein Hauptkritikpunkt an den Tiefkühl-Produkten: Diverse Konservierungsstoffe und das statt originaler Zutaten wie frischer Tomaten nur Ersatzprodukte verwendet wurden. Außerdem wurden 14 Gäste zum Geschmackstest eingeladen – auch sie hatten eine eindeutige Meinung.

Supermarkt überrascht mit Eigenmarken-Pizza

Gutes Fleisch ist bekanntlich teuer, oder? Nicht ganz. Denn wie der Test des ZDF zeigt, kommen nicht nur die Ofenfrische von Dr. Oetker und die Wagner-Pizza auf’s Treppchen. Auch die Tiefkühl-Variante von K-Classic, der Eigenmarke von Kaufland, kann immerhin Platz 3 einheimsen. Kaum punkten können dagegen die Produkte von Rewe, Denns und Aldi Süd.

Wenn in deinem Einkaufswagen bei Aldi, Kaufland und Co. das nächste Mal also auch eine Tiefkühlpizza landen sollte, dann hast du den Test hoffentlich noch im Hinterkopf. Doch denk dran: Auch die Tiefkühl-Variante einer Pizza ist wegen ihres hohen Fettgehalts und satter 800 Kalorien nicht gesund und sollte daher besser nicht täglich gegessen werden.