Hype um Harry-Potter-Kerzen bei Aldi, Kaufland, Tedi und Co. – krasse Unterschiede beim Preis

Serien-Marathons werden im Herbst zur perfekten Wochenendaktivität. Ganz oben auf der Liste dürfte bei vielen die Harry-Potter-Filme stehen. Und die lösen gerade einen wahren Hype um ein Produkt aus. Kein Wunder, dass von Aldi, Kaufland, Tedi bis hin zu Amazon und Temu alle auf den Zug aufspringen.

Genauer gesagt geht es um schwebende Kerzen. Also LED-Stabskerzen, die mit einem Zauberstab an und aus geschaltet werden können. Harry Potter und Halloween-Fans rennen derzeit Aldi, Kaufland, Action und Co. die Türen ein, um eben dieses Produkt ergattern zu können. Bei den Preisen gibt es jedoch krasse Unterschiede.

Schwebende Kerzen bei Aldi, Kaufland, Tedi und Co.

Zugegeben, die LED-Stabskerzen machen schon was her. Sie werden an dünnen Fäden an der Decke oder anderen Gegenständen befestigt, sodass die Illusion erweckt wird, sie würden im Raum schweben – genau wie in der großen Halle von Hogwarts. Das An- und Ausstellen via Zauberstab macht das Harry-Potter-Feeling komplett. Wenig überraschend, dass das Produkt gefragt ist. Doch wer dieses Dekoelement ergattern will, sollte unbedingt die Preise von Aldi, Kaufland, Amazon und Co. vergleichen. Denn die Preisspanne erstreckt sich je nach Anbieter von rund 7 bis über 20 Euro.

+++ Aldi lässt Bombe platzen – nächste Hamsterkaufwelle steht bevor +++

Egal ob Discounter, Non-Food-Discounter oder Online-Riese – die schwebenden Kerzen findet man derzeit fast in jedem Sortiment. Wer das Hype-Produkt ebenfalls sein eigen nennen will, sollte jedoch genau hinschauen. Denn nicht nur der Preis unterscheidet sich, auch die Anzahl der enthaltenen Stabskerzen. Aldi Süd bietet das Set aus 10 Kerzen (elfenbeinfarben oder schwarz) für 7,99 Euro an. Was überrascht: Bei Aldi Nord findet man das identische Set, allerdings zu einem Preis von 9,99 Euro.

Das sind die gehypten schwebenden Kerzen, die es bei Aldi, Tedi, Kaufland und Co. zu kaufen gibt. (Screenshot) Foto: Aldi Nord (Screenshot Website)

Amazon und Kaufland mit deutlich höherem Preis

Auch bei Tedi werden die Harry-Potter-Fans fündig. Das Set enthält hier 12 weiße Kerzen (bei der Farbe gibt es keine Auswahlmöglichkeiten) und kostet glatte 10 Euro. Deutlich mehr muss man beim Versand-Riesen Amazon hinlegen. Klar, hier ist die Auswahl an Anbietern unendlich groß, aber die Preise befinden sich für 12 schwebende Kerzen zwischen 18 und 23 Euro. Im Gegensatz zu den anderen Anlaufstellen gibt es auf Amazon auch Sets mit 20 Kerzen. Allerdings bewegen wir uns da in einem preislichen Rahmen von 25 bis 30 Euro – da kommt man mit zwei Packungen von Aldi und Tedi trotzdem günstiger.

Mehr News:

Auch Kaufland will am Harry-Potter-Kerzen-Hype mitverdienen. Jedoch kann der Supermarkt bei den Preisen von Aldi und Tedi nicht mithalten. Das Set aus 10 weißen Kerzen (keine Farbauswahl möglich) kostet derzeit 23,36 Euro. Auch Rossmann hat das Hype-Produkt zumindest theoretisch im Sortiment. Dort kostet das Set aus 10 weißen Kerzen 14,99 Euro – allerdings ist es momentan nicht verfügbar.

Wer sein Heim ebenfalls mit den schwebenden Kerzen schmücken will, hat also genug Anlaufstellen, um sich das Produkt zu ergattern. Selbst wenn das Set aus LED-Kerze und Zauberstab bei einem Anbieter vergriffen sein sollte, gibt es Dutzend Auswahlmöglichkeiten. Eventuell muss man dann aber einen höheren Preis zahlen.