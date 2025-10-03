Kunden bezahlen immer mehr Geld bei Aldi, Kaufland & Co. – dabei müssten sie das gar nicht

Es steht in jedem Discounter und Supermarkt in mehreren verschiedenen Varianten bereit. Aldi, Lidl, Kaufland & Co. bieten auch jeweils ihre persönlichen Eigenmarken. Und gefühlt bei fast jedem größeren Wocheneinkauf landet es im Einkaufswagen. Die Rede ist von Mineralwasser.

Und die Rede ist hier nicht nur von sprudeligem Mineralwasser mit Kohlensäure – sondern auch von stillem Wasser, dass bei jedem Kunden auch kostenlos aus dem hauseigenen Wasserhahn fließt und gar nicht bei Aldi, Kaufland & Co. bezahlt werden müsste. Und dennoch verdienen die Supermärkte und Discounter damit massig Geld – und es wird immer mehr.

Aldi, Kaufland & Co. verkaufen immer mehr Mineralwasser

Die billigsten 1,5-Liter-Flaschen Mineralwasser – meist sind dies die Eigenmärken der Läden – kosten beispielsweise bei Rewe etwa 29 Cent (ohne Pfand). Das ist zwar nicht viel, doch bei der verkauften Menge kommt da einiges zusammen. Allein im Jahr 2024 wurden laut dem Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) rund 9,9 Milliarden (!) Liter Mineralwasser in Deutschland verkauft – das sind 200 Millionen Liter mehr als noch im Jahr zuvor (>> hier mehr erfahren). Und die Zahl steigt.

Denn im ersten Halbjahr 2025 stiegt der Mineralwasser-Konsum in Deutschland noch einmal um 4,7 Prozent an! Das geht aus einer Studie des Marktforschungsinstitutes „Kantar“ im Auftrag der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) hervor. Mit jährlich rund 125,6 Liter pro Kopf ist Mineralwasser auch ganz allgemein das beliebteste Alltagsgetränk im Land.

Am beliebtesten ist laut „Lebensmittelpraxis.de“ neben der stark kohlensäurehaltigen Variante auch das stille Mineralwasser – obwohl es das auch gratis aus der hauseigenen Leitung gibt. Warum also bezahlen so viele Kunden trotzdem Geld für Mineralwasser aus dem Supermarkt?

Diese Sorten sind am beliebtesten

Dabei spielen sowohl bewusste Ernährung als auch das Gefühl von einem „reinen“ Produkt die Rolle. „Vor allem die große Auswahl, das Bedürfnis, sich etwas zu gönnen, und die Unterstützung beim ausreichenden Trinken sind wichtiger geworden“, erklärt die Leiterin der Kantar-Studie, Kathrin Feldmaier.

Auch der Geschäftsführer des Mineralbrunnen-Verbands, Jürgen Reichle, freut sich über den steigenden Konsum: „Mineralwasser passt zum Zeitgeist und erfüllt gleich mehrere Bedürfnisse der Menschen. Es ist kalorien- und alkoholfrei, natürlich rein, nachhaltig, liefert wertvolle Mineralstoffe und es schmeckt.“