Aldi, Kaufland, Rewe und Co.: Üble Nachricht! Beliebter Artikel verschwindet aus Regalen

Heftige Umstellung bei Aldi, Kaufland, Rewe und Co.!

Einige Regale in den Supermärkten sind bereits leer gefegt. Doch das ein bekannter deutscher Einzelhändler jetzt auch noch eine Traditionsmarke fallen lässt, wird einige Kunden von Aldi, Kaufland, Rewe und Co. überraschen.

Aldi, Kaufland, Rewe und Co.: Tchibo verabschiedet beliebte Artikel

Kaffee-Liebhaber müssen jetzt ganz stark sein: Der Hersteller Tchibo verbannt die Traditionsmarke Gala aus dem Sortiment. In vielen Supermärkten werden die Restbestände bereits zu stark reduzierten Preisen abverkauft, berichtet die „Lebensmittelzeitung“.

Gala wurde 1997 von Tchibo übernommen und kam viele Jahre gut bei den Kunden an. Doch zuletzt verkauften sich die Kaffee-Artikel der Marke nur noch schleppend, weshalb eines von Deutschlands größten Einzelhandelsunternehmen jetzt einen drastischen Schritt geht.

Immerhin: Jeder Gala-Artikel soll durch eine Eduscho-Alternative ersetzt werden. „Aus Gala wird Eduscho“ ist auch bereits auf der Seite von Eduscho zu lesen.

Aldi, Kaufland, Rewe und Co.: Neuer Name und neuer Preis

Warum Tchibo gerade jetzt einen klaren Schlussstrich zieht, teilt der Einzelhändler nicht mit. Doch „die fast 100-jährige Tradition von Eduscho“ spreche für sich.

Gala sei zwar lange Zeit die „historisch stärkste Sorte“ der Marke gewesen, aber die Beliebtheit sei in den letzten Jahren rapide gesunken. In einem Ranking der bekanntesten Kaffeemarken in Deutschland, dem „European Coffee Report 2021“, rangierte Gala nur noch auf Platz neun, Tchibo auf Platz eins.

Doch nicht nur der Name wird auf den Kaffeeverpackungen demnächst ein anderer sein: Auch der Preis soll um satte 50 Cent auf 6,99 Euro pro Pfund Kaffee angehoben werden, teilt die „Lebensmittelzeitung“ mit.

Ob sich auch der Geschmack verändert, ließ Tchibo offen. „Denn nicht nur die Geschmäcker in Sachen Design haben sich über die Jahre weiterentwickelt, sondern gerade auch die in Sachen Kaffee.“ Wie das neue Angebot bei Kunden von Aldi, Kaufland, Rewe und Co. ankommen wird, wird sich zeigen. (lim)