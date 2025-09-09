Aldi schließt Online-Shop – irre, was Kaufland gleichzeitig macht

Nicht mehr lange, dann heißt es bei Aldi Abschied nehmen: Der Discounter schließt bis Ende September endgültig seinen Online-Shop. Für das Unternehmen war das Online-Geschäft schlichtweg nicht rentabel (mehr dazu hier >>>). Ganz anders sieht es jedoch bei Kaufland aus – dort wird jetzt international expandiert.

Während Aldi seinen Online-Shop schließt, kündigt Kaufland an, dass der Marktplatz immer internationaler wird. Am Dienstag (9. September) hat das Unternehmen den Kaufland-Marktplatz in Italien livegeschaltet.

Kaufland-Markplatz in sieben Ländern vertreten

Die italienischen Kunden können auf dem Kaufland-Marktplatz aus rund fünf Millionen Artikeln in über 6400 Kategorien wählen. Deutsche Händler haben nun die Möglichkeit, ihre Produkte nicht nur in Deutschland und Italien zu verkaufen, sondern auch international in Polen, Tschechien, der Slowakei, Österreich und Frankreich anzubieten. Insgesamt nutzen mittlerweile mehr als 13.000 Händler die Plattform in Europa.

In einer Pressemitteilung erklärt Gerald Schönbucher, der Vorstand von Kaufland e-commerce: „Der neue Kaufland-Marktplatz in Italien weckt großes Interesse bei nationalen wie internationalen Händlern, ihre Produkte dort über uns zu vertreiben. Italienischen Kunden bieten wir gemeinsam Millionen spannende Angebote und neue Sortimente.“

Kostenlose Angebote für Händler

Das Unternehmen betont, dass der Kaufland-Marktplatz für Händler eine gute Grundlage bietet, um in den Online-Handel einzusteigen. Kaufland möchte es Händlern so einfach wie möglich machen, ihre Produkte auch international zu verkaufen.

Zusätzlich bietet Kaufland auf seiner Plattform kostenfreie Services an, um den Handel zu erleichtern. Das Unternehmen bietet unter anderem eine kostenlose Übersetzung von Produktdaten und Rechtstexten an. Zudem steht den Händlern bei Problemen ein persönlicher Support zur Verfügung.

Erst seit dem letzten Jahr bietet Kaufland den Marktplatz in Österreich und Polen an – und das laut dem Unternehmen mit großem Erfolg. Der Kaufland-Marktplatz gehört dort zu den am schnellsten wachsenden Plattformen. In Deutschland, Tschechien und der Slowakei ist die Plattform mittlerweile eine der größten. Ob Kaufland auch in Italien einen ähnlichen Erfolg erzielen wird, bleibt abzuwarten.