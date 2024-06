Aldi, Kaufland und Co.: Schock für Kunden – Kult-Produkt mit deutlicher Veränderung

Wer kennt das nicht? Die meisten von uns haben doch ihre Lieblings-Produkte bei Aldi, Kaufland und Co. Sie sind einfach perfekt so, wie sie sind. Und wehe, da kommt jemand daher und möchte etwas daran verändern!

Gerade erst ging die Nachricht rum, dass es bei Nutella Veränderungen geben soll (mehr dazu liest du hier). Doch jetzt geht es einem anderen Kult-Produkt an den Kragen. Was hier verändert wird, liest du bei uns.

Aldi, Kaufland und Co.: Kult-Produkt mit neuer Rezeptur

Es heißt ja eigentlich: „Über Geschmack lässt sich nicht streiten.“ Doch wenn sich ein beliebtes Produkt, das wir regelmäßig bei Aldi, Kaufland und Co. in den Einkaufswagen werfen, verändern soll, werden Kunden hellhörig. So soll es jetzt wohl auch mit den Gummibärchen von Haribo geschehen, berichtet „KA Insider“. Aber keine Sorge: Die bestehenden Gummibärchen bleiben wie gehabt. Es soll aber zusätzlich eine weitere Geschmacksrichtung geben. Und die hat es in sich!

Die neuen Gummibärchen sollen mit einem bitteren Geschmack daherkommen. Erstmal schwer vorstellbar, verbindet man doch sonst ein süßes Aroma mit den Gummibärchen von Aldi, Kaufland und Co. Doch warum nicht?! Probieren kann man es ja mal.

Ganz besondere Geschmacksrichtung

Eine kleine Herausforderung gibt’s dabei wohl auch. Laut Produktentwicklern ist es deutlich schwieriger, bittere Gummibärchen statt süßen herzustellen.

Aber Kunden von Aldi, Kaufland und Co. können sich schon mal freuen. Die innovative Geschmacksrichtung der neuen Gummibärchen soll sogar auf drei Sorten ausgeweitet werden: Bitter Wildberry, Bitter Lemon und Bitter Orange. Klingt fast wie Erfrischungsgetränke. Und da funktioniert es ja auch. Daher dürfen wir gespannt sein, was mit den neuen Gummibärchen auf uns zukommt.

