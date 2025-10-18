Ständig Stress an der Kasse bei Aldi, Kaufland & Co. – doch jetzt erklären Kunden diesen Trick

Der Supermarktbesuch endet meist am Kassenband. Doch genau dort sorgt oft eine nervige Situation für Ärger. Ein Mann machte seinem Frust darüber kürzlich bei Reddit Luft. Sein Problem: Andere Kunden legen ihren Einkauf bereits aufs Band, bevor er selbst fertig ist. „Das ist mir jetzt schon mehrmals passiert“, schreibt er. Dieses Verhalten beobachtet er vor allem bei jüngeren Menschen, ältere Kunden würden sich hingegen meist höflicher verhalten.

Auch in den Kommentaren des Beitrags zeigen sich viele genervt von der Situation. Einige bestätigen die Beobachtung: Das gedankenlose Auflegen der Ware sei keine Rarität bei Aldi, Kaufland & Co. Doch längst nicht alle stimmen in den Vorwurf ein, dass dies nur Jüngere betrifft. Viele erklären, dass sie das Drängeln an der Kasse ebenfalls als störend empfinden – unabhängig vom Alter des Nachrückenden.

Cleverer Umgang mit Dränglern bei Aldi, Kaufland & Co.

Um solchen Ärger zu vermeiden, teilen andere Nutzer praktische Tipps. Der Einkaufswagentrick wird besonders häufig genannt: Einfach den Einkaufswagen hinter den eigenen Körper stellen, mit dem man dann das Band lädt. So blockiert der Wagen den nachrückenden Kunden – perfekt, um sich ungestört Zeit zu nehmen. Einer schreibt: „Beim Ausladen vor dein eigenen Wagen stellen. Der blockiert den hinter dir, bis du fertig bist. Und es rückt dir niemand auf die Pelle.“ So bleibt immer genug Platz auf dem Kassenband.

Die Verwendung von Warentrennern ist ein weiterer einfacher Trick. Diese kleinen Stäbe oder Winkelleisten sind an fast jeder Kasse von Aldi, Kaufland & Co. zu finden. Hat man seinen Einkauf vollständig abgelegt, markiert man damit das Ende seines Teils – das signalisiert dem Hintermann, dass er jetzt loslegen kann. Außerdem hilft der Trenner dabei, Verwechslungen zwischen verschiedenen Einkäufen zu vermeiden.

Ein Kommentator erinnerte an die Abstandsregeln aus der Corona-Pandemie, die viele Kunden damals streng einhielten. „An der Kasse eine Wagenlänge Abstand!“ Diese Faustregel wünschen sich wohl einige zurück. Laut einer Umfrage von splendid-research.com zählen Drängler an der Kasse bei Aldi, Kaufland & Co. zu den häufigsten Stressfaktoren beim Einkaufen.