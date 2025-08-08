Hohe Preise bei Aldi, Kaufland & Co. – Kunden laufen Sturm

Die Verbraucherzentralen fordern Maßnahmen gegen steigende Alltagskosten für Millionen Menschen. Verbandschefin Ramona Pop verlangt von der Bundesregierung spürbare Entlastungen, insbesondere bei den hohen Lebensmittelpreisen.

„Die Bundesregierung muss endlich für spürbare Entlastungen sorgen, vor allem bei den hohen Lebensmittelpreisen“, erklärte Pop gegenüber der „Deutschen Presse-Agentur“. Zudem fordert sie Transparenz über Preisgestaltung und eine Kennzeichnung von Mogelpackungen.

Hohe Preise bei Aldi, Kaufland & Co.?

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts treiben Lebensmittel weiterhin die Inflation an. Im Juli stiegen die Lebensmittelpreise um 2,2 Prozent. Pop betonte: „Eine gesunde, nachhaltige und abwechslungsreiche Ernährung darf keine Frage des Geldbeutels sein.“ Aldi, Kaufland & Co stehen dabei wegen steigender Preise besonders im Fokus.

Ein weiterer Vorschlag zur Entlastung betrifft die Stromsteuer. Ramona Pop fordert eine Senkung dieser Steuer für private Haushalte. Zudem sei wichtig, dass eine alltagsnahe Verbraucherpolitik Vertrauen in die Politik stärke. „Der Alltag der Menschen muss funktionieren“, sagte Pop und sieht darin den Schlüssel zur Stimmungswende.

Die Verbraucherzentralen verzeichneten nämlich über 4.000 Beschwerden zu Lebensmitteln und Getränken im ersten Halbjahr 2025. Die Beschwerden richteten sich vor allem gegen hohe Preise (27 Prozent) sowie Probleme bei Qualität und Sicherheit. Viele Verbraucher sehen auch die Werbung von Aldi, Kaufland und Co. kritisch. Sie fordern mehr Transparenz und gerechtere Preise. (mit dpa)

