„Hat alles ruiniert“! Heftiger Preisanstieg bei zahlreichen Produkten von Aldi, Kaufland & Co.?

Die Preise für Haselnüsse sind seit Jahresbeginn weltweit explodiert. Besonders Unternehmen wie Ritter Sport, Lindt oder Kölln, aber auch Aldi und Kaufland spüren die Auswirkungen des Anstiegs.

In der Türkei, dem größten Haselnussexporteur, führte ein strenger Frost im April zu massiven Ernteverlusten, die die Preise nach oben trieben. Ob bald auch die Verbraucher bei Aldi und Kaufland vermehrt zur Kasse gebeten werden?

Klimawandel befeuert Haselnuss-Preise

Experten sehen im Frost auch eine Folge des Klimawandels. Viele Produzenten, auch entlang der türkischen Schwarzmeerküste, sprechen von einem katastrophalen Agrarfrost. Der Schnee im April hat alles ruiniert“, so eine Erntehelferin gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur DHA. „Die aktuelle Entwicklung ist auch Ausdruck der zunehmenden Klimarisiken für die Landwirtschaft“, sagt der Snack-Anbieter Seeberger.

Die Preissteigerungen könnten bald auch Supermärkte und Discounter wie Aldi, Kaufland und deren Kunden erreichen.

Mehr Mandeln statt teure Haselnüsse

Hersteller wie Ferrero oder Ritter Sport suchen deshalb bereits nach Alternativen. Laut Experten könnten Mandeln günstige Ersatzprodukte werden. Doch auf dem Weltmarkt bleibt die Nachfrage hoch. Auch Aldi und Kaufland könnten demnächst gezwungen sein, ihre Preise entsprechend anzupassen, wenn die Hersteller damit raufgehen.

„Der Haselnusspreis ist derzeit sehr hoch“, erklärt Marktbeobachter Alexander Sterk. Er macht auch eine Rezeptanpassung bei vielen Herstellern aus, die den Haselnussanteil senken möchten – wie zum Beispiel Nutella-Produzent Ferrero. Für Aldi- und Kaufland-Kunden bedeutet dies jedoch voraussichtlich weiterhin höhere Preise. Günstigere Alternativen lassen sich nur schwer durchsetzen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.