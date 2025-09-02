Kunden betreten Aldi, Kaufland und Co. – schon am Eingang werden sie ausgetrickst

Der wöchentliche Einkauf ist für die meisten Deutschen längst ein Ritual. Dabei hat jeder Einkäufer seine eigenen Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die den Gang zu Aldi, Kaufland und Co. prägen. Und trotzdem beeinflussen die Supermärkte und Discounter dich immer wieder – oft auch ganz unbemerkt.

Die Supermärkte und Discounter haben zahlreiche Tricks auf Lager, um Kunden bei ihrem Einkauf gezielt zu manipulieren. Die Marketing-Strategien fangen schon am Eingang von Aldi, Kaufland und Co. an, wo die Märkte ganz bestimmte Produkte platzieren, um Einkäufer zu beeinflussen. Doch was genau steckt hinter dem wohldurchdachten System?

Aldi, Kaufland und Co. nutzen diesen Trick schon am Eingang

Wer öfter in verschiedenen Läden einkaufen geht, der wird es schon bemerkt haben: Egal ob bei Aldi, Rewe oder Kaufland – das Obst und Gemüse ist häufig direkt am Eingang zu finden. Viele Kunden werden sich darüber schon des Öfteren gewundert haben, schließlich können die frischen Lebensmittel schnell beschädigt werden, wenn sie sich ganz unten im Einkaufswagen befinden. Doch tatsächlich steckt ein ausgeklügelter Trick dahinter: Die frischen Produkte wie Obst und Gemüse sorgen für einen positiven ersten Eindruck im Laden. „Das ist ein Frischesignal und zugleich ein optischer Reiz“, so Prof. Dr. Georg Felser, Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften der Hochschule Harz, der Wirtschaftspsychologie unterrichtet, gegenüber „Bild„.

Ein weiterer Trick von Aldi, Kaufland und Co.: Milch- oder Milchersatzprodukte, die viele Kunden bei fast jedem Einkauf auf der Liste stehen haben, sind häufig am Ende des Marktes zu finden. So müssen Kunden durch den ganzen Laden laufen und kommen auf dem Weg an vielen anderen Produkten, die sie ursprünglich gar nicht kaufen wollten, vorbei. Und auch Waren, die oft zusammen gekauft werden, stehen aus diesem Grund häufig nicht beieinander.

Extra Gänge für Angebote

Auch Angebote sind oft im Laden verteilt, sodass Kunden sie aktiv suchen müssen. Einige Märkte, wie Aldi oder Netto haben allerdings auch feste Gänge, in denen du die reduzierten Artikel findest. Viele Produkte wiederum stehen allerdings auch extra beieinander. Wie Prof. Dr. Felser erklärt, liegt das daran, dass Kunden einige bestimmte Produkte als zusammengehörig wahrnehmen. Backzutaten findest du beispielsweise in der Regel in der gleichen Ecke.

Oft haben Einkäufer natürlich trotzdem ihre Lieblings-Läden, in denen sie regelmäßig einkaufen gehen und wo sie genau wissen, was sie wo finden. So versuchen Märkte zwar, dich zu beeinflussen, tun es aber oft nur bis zu einem gewissen Maße.