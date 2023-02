Aldi, Kaufland und Co: Jubel bei den Kunden! Beliebtes Lebensmittel soll wieder günstiger werden

In den letzten Monaten hatten Kunden von Aldi, Kaufland und anderen Supermärkten wie Discountern nicht viel Grund zur Freude. Die Preise schossen fast täglich in die Höhe. Doch nun gibt es Hoffnung, denn bei einem Artikel sinkt der Preis nun.

Den Anfang hat Kaufland gemacht. Und da schläft die Konkurrenz natürlich nicht lange und zieht nach. Für viele Kunden sind das gute Nachrichten.

Aldi, Kaufland und Co: DIESES beliebte Produkt wird günstiger

Nachdem bei vielen Discountern Butter in dieser Woche wieder deutlich günstiger ist, zieht das nächste beliebte Produkt nach. Und was darf bei vielen Verbrauchern in Deutschland neben dem mit Butter beschmierten Brötchen am Frühstückstisch nicht fehlen? Richtig: Kaffee. Für die einen ist es der Wachmacher am Morgen, für die anderen der pure Genuss. Und für alle wird der Kaffee nun bezahlbarer.

Kaufland legte vor und teilte den Kunden in seiner Werbung am Freitag (10. Februar) die Preissenkungen bei Kaffee mit. Die Kaffee-Eigenmarke „K-classic Kaffee Gold“ in der 500-Gramm-Packung wird von 4,99 Euro auf 4,49 Euro reduziert. Und bei „Jacobs Krönung Balance“ müssen Kunden ab sofort ebenfalls 50 Cent für die 500-Gramm-Packung weniger zahlen. Anstatt 7,49 Euro nur noch 6,99 Euro. Aldi zog noch am Nachmittag nach und kündigte ebenfalls an, „ab sofort und dauerhaft die Preise für ganze Bohnen und gemahlenen Kaffee seiner Eigenmarken“ zu senken.

Noch mehr News:

Gemahlener Kaffee und ganze Bohnen der Aldi Eigenmarken Moreno, Markus Kaffee, Amaroy und Tizio sind bis zu 20 Prozent reduziert. Die Preissenkung zähle mehr als 4.000 Filialen in Aldi Süd und Aldi Nord. Und bei den beiden Discountern soll es nicht bleiben. Auch bei Norma sind die Preise bereits runtergegangen.

Bei diesen Kaffee-Produkten sparen ALDI Nord Kund:innen

MARKUS KAFFEE in den Sorten Gold, Mild und entkoffeiniert, je 500 Gramm, von 4,99 EUR auf 3,99 EUR (-20 Prozent)

(-20 Prozent) MARKUS KAFFEE Classic, 500 Gramm, von 3,99 EUR auf 3,49 EUR (-12,5 Prozent)

(-12,5 Prozent) MARKUS KAFFEE Exklusiv, 2x 250 Gramm, von 5,39 EUR auf 4,99 EUR (-7 Prozent)

(-7 Prozent) MORENO Caffè in den Sorten Crema, Naturmild und Espresso, ganze Bohne, 1 Kilogramm, von 9,99 EUR auf 8,99 EUR (-10 Prozent)

(-10 Prozent) MORENO Espresso Classico, 1 Kilogramm, von 7,99 EUR auf 6,99 EUR (-12,5 Prozent)

(-12,5 Prozent) MARKUS KAFFEE Fairtrade Bio Kaffee gemahlen, von 6,69 EUR auf 5,99 EUR (-10 Prozent)

(-10 Prozent) MORENO Bio Caffe Crema und Bio Espresso Fairtrade, je 1 Kilogramm, von 12,99 EUR auf 10,99 EUR (-15 Prozent)

(-15 Prozent) GUSTOSO GANZE BOHNE, 1 Kilogramm, von 7,99 EUR auf 6,99 EUR (-12,5 Prozent)

Bei diesen Kaffee-Produkten sparen ALDI SÜD Kund:innen

AMAROY KAFFEE in den Sorten Extra, Milde Bohne und entkoffeiniert, je 500 Gramm, von 4,99 EUR auf 3,99 EUR (-20 Prozent)

(-20 Prozent) AMAROY KAFFEE Classic, je 500 Gramm, von 3,99 EUR auf 3,49 EUR (-12,5 Prozent)

(-12,5 Prozent) AMAROY KAFFEE Unser Bester, je 500 Gramm, von 5,39 EUR auf 4,99 EUR (-7 Prozent)

(-7 Prozent) TIZIO Caffè in den Sorten Crema und Espresso, ganze Bohne, je 1 Kilogramm, von 9,99 EUR auf 8,99 EUR (-10 Prozent)

(-10 Prozent) AMAROY KAFFEE Fairtrade Bio Kaffee, je 500 Gramm, von 6,69 EUR auf 5,99 EUR (-10 Prozent)

(-10 Prozent) AMAROY Bio Caffè Crema Fairtrade, je 1 Kilogramm, von 12,99 EUR auf 10,99 EUR (-15 Prozent)

(-15 Prozent) TIZIO GUSTOSO, je 1 Kilogramm, von 7,99 EUR auf 6,99 EUR (-12,5 Prozent)

Auf Nachfrage von „focus.de“ haben auch die Supermarktketten Edeka und Rewe sowie der Discounter Penny bestätigt, ihre Kaffee-Preise senken zu wollen. Bei Edeka sollen nach eigener Angabe sogar die Kosten für Markenkaffee purzeln. Netto plane ebenfalls auf den Zug aufzuspringen. Grund für die Preissenkungen ist der seit Herbst spürbar gesunkene Kaffeepreis auf dem Weltmarkt.