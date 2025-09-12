Kunden von Aldi, Kaufland & Co. kaufen Kult-Produkt – DAS ahnen viele nicht

Ob im Sommer vom Grill oder im Rest des Jahres aus der Pfanne – Bratwürstchen sind ein deutscher Klassiker. In einigen Regionen haben sie regelrechten Kultstatus, verwiesen sei hier nur mal auf die Thüringer Rostbratwurst, die Fränkische Bratwurst oder auf die Currywurst im Ruhrgebiet und in Berlin. Entsprechend groß ist das Sortiment bei Aldi, Kaufland & Co.

Doch so, wie sich unsere Ernährung im Laufe der Zeit verändert hat, sieht es auch in den Kühlregalen von Aldi, Kaufland & Co. längst nicht mehr so aus wie vor zehn Jahren. Vegane Fleischersatz-Produkte haben dort Einzug gehalten – und sich auch schon breit gemacht. Doch wie gut sind eigentlich vegane Bratwürste für Grill und Pfanne?

Grill-Produkte von Aldi, Kaufland & Co.: „Teilweise sehr viel Chemie“

Dieser Frage geht der bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss in unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“ nach. Seine Beobachtung in Discountern und Supermärkten wie Aldi, Kaufland & Co.: „Wenn du vegane Ersatzprodukte kaufst, wird dir sehr schnell auffallen, dass die Zutatenliste teilweise endlos lang ist“.

Tatsächlich ist die Zusammensetzung von klassischen Würsten mit Fleisch sowie einigen Gewürzen und Zusatzstoffen nicht besonders spektakulär. Das sieht bei veganen Alternativen ganz anders aus. Ron Perduss erklärt: „Die Hersteller versuchen, irgendwie den Geschmack und die Konsistenz von Fleischprodukten nachzumachen – und da braucht es teilweise sehr viel Chemie.“ Wer also geglaubt, ein Produkt sei automatisch besonders gesund, nur weil es ohne Fleisch auskommt, der liegt falsch. Und wer schaut schon auf das Etikett mit den Zutaten?

Nährstoffe gut, Geschmack naja…

Die Stiftung Warentest hat vor einiger Zeit vegane Bratwürste getestet, die Kunden bei Aldi, Kaufland & Co. in den Regalen finden. Können sie mit klassischen Produkten mithalten? „So halbwegs“, weiß der Verbraucherschutz-Experte zu berichten. Beim Geschmack hapert es mitunter etwas, doch die Nährstoff-Zusammensetzung sei meist gut. Und die Auswirkungen auf unser Klima seien definitiv geringer als bei Fleisch. Welche vegane Bratwurst den Test gewonnen hat, verrät Ron Perduss im Video, das hier im Artikel eingebaut ist.

Apropos Bratwurst: Die alleine – ob nun mit Fleisch oder vegan – macht ja noch kein leckeres Essen. Besser schmeckt’s mit allerlei Beilagen. Wie du bei denen richtig gut sparen kannst, erzählt Ron Perduss in einem separaten Artikel (>>> hier mehr dazu).

