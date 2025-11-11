Aldi, Kaufland & Co: SB-Kassen-Revolution schon wieder vor dem Aus? „Kunden wollen es nicht nutzen“

Die klassische Kasse hat für viele Supermarkt-Kunden ausgedient. Immer mehr Menschen gehen bei Aldi, Kaufland, Rewe & Co. an die SB-Kasse. Diese Systeme wurden zuletzt immer weiter ausgefeilt. Der neuste Trend: Das Self-Scanning, bei dem man die Artikel schon während des Einkaufs selber scannt.

Doch das kommt nicht überall so gut an, wie es sich Aldi, Kaufland & Co vorgestellt haben. Vor allem das Scannen mit dem eigenen Handy ist bislang ein Flop – und wurde in vielen Läden schon wieder eingestampft. Gegenüber dieser Redaktion spricht ein Experte Klartext.

Self-Scanning bei Aldi-Kaufland & Co auf dem Vormarsch

Selbst ist der Kunde – im Supermarkt und Discounter ist das „Self-Scanning“ auf dem Vormarsch. Nachdem sich die SB-Kasse etabliert hat, gehen die Ketten den nächsten Schritt. Um nicht an der Kasse alle Produkte noch einmal einzeln scannen zu müssen, kann man das in vielen Geschäften nun bereits während des Einkaufs tun.

+++ Kaufland mit neuer Pfand-Regelung – die meisten Kunden haben es noch gar nicht bemerkt +++

Auch das kommt bei zahlreichen Kunden gut an – sorgt allerdings beileibe nicht für so einen Boom wie die SB-Kasse. Während die Zahl der SB-Kassen laut dem „Wissenschaftlichen Institut des Handels“ (EHI) in den letzten zwei Jahren um satte 143 Prozent gewachsen ist, nahm die Zahl der noch jungen Self-Scanning-Angebote (hier mehr) um „nur“ 69 Prozent zu.

Scannen per App bislang ein Flop

Ein spezielles Angebot floppt bislang noch komplett und steht bei einigen Supermärkten wieder vor dem Aus. Während der Handscanner und der speziell ausgerüstete Einkaufswagen noch ganz gut genutzt werden, läuft das Self-Scanning per Handy-App überhaupt nicht – erklärt Frank Horst vom EHI gegenüber dieser Redaktion.

„Die Kunden wollen es nicht nutzen“, stellt er klar. In Läden, die das Scannen per eigenem Handy anbieten, finden bislang weniger als 0,5 Prozent aller Einkäufe so statt. Und daran hatte sich in den letzten Jahren kaum etwas geändert. Seit 2019 verbreitet sich dieses System auf dem Markt. Damals boten es 35 Geschäfte an, heute sind es bereits 3.218. Doch die ersten rudern schon wieder zurück. „Viele Lösungen sind schon wieder vom Markt verschwunden“, erklärt der Experte.

+++ Aldi-Kunden gehen an die SB-Kasse – nicht ahnend, dass sie beobachtet werden +++

Sein Verdacht: Die Hürden zur Nutzung sind zu hoch. Man muss die App erst runterladen, sich dann registrieren, meist noch im örtlichen Laden einloggen, braucht dafür nicht selten auch noch das WLAN des Geschäfts. Und dann geht die eigentliche Scan-Arbeit ja erst los. Zu kompliziert und zu umständlich ist das für viele Einkäufer.

Mehr aktuelle News:

Aldi Nord hatte ein Einsehen und stampfte das Angebot nach einem Test wieder ein (hier mehr dazu). Steht diese Revolution schon wieder vor dem Aus? Rank Horst: „Ich will sie noch nicht ganz abschreiben. Andere Systeme haben auch eine Weile gebraucht. Bislang ist es aber komplett zu vernachlässigen.“