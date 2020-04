Aldi: Kassiererin mit verzweifelten Worten – „Auch wir sind ...“

Aldi: So wurde aus einem kleinen Laden ein Discounter-Riese

In Zeiten von Corona lastet auf Kassierer bei Aldi und Co. ein enormer Druck. Sie sitzen hinter Plastik, müssen darauf achten, dass alle Kunden den Mindestabstand einhalten und sind einem großen Risiko ausgesetzt. Jetzt packt eine Mitarbeiterin (48) von Aldi aus und erzählt, wie verzweifelt die Kassierer zum Teil sind.

Wie „Badische Neueste Nachrichten“ berichtet, möchte die Frau anonym bleiben – aus Angst um ihren Job und aus Solidarität zu Aldi. Denn was die Kassiererin erlebt, ist nicht für jedermann aushaltbar.

Aldi-Mitarbeiterin: „Wir sind total überlastet“

Die dreifache Mutter arbeitet in einem Aldi-Markt in der Nähe von Karlsruhe. Ihr Mann ist Lkw-Fahrer und hat Bluthochdruck. Er gehört zur Risikogruppe. Täglich hat die 48-Jährige Angst, das Coronavirus mit nach Hause zu schleppen und ihren Mann in Gefahr zu bringen.

„Wir sind total überlastet. An der Kasse herrscht ein viel zu geringer Abstand. Nicht nur zur Kassiererin, sondern auch die Kunden drängen sich dicht an dicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Aldi-Mitarbeiter infiziert sind.“

Aldi hat FFP2-Masken für seine Mitarbeiter bestellt. Doch angekommen sind sie noch nicht. (Symbolbild) Foto: imago images / Steinach

Sie trägt Handschuhe und wäscht sich regelmäßig die Hände, trotzdem hat sie Angst. „Ich weiß ja nicht, ob jemand vielleicht gerade in seine Hand geniest hat und dann damit einen Schein aus der Geldbörse holt. Mir wäre es lieber, die Leute würden mehr mit der Karte zahlen.“

Gerne würde sie eine FFP2-Schutzmaske tragen. Aldi soll sie bestellt haben. Angekommen ist bisher nichts. Auch durch die Plexiglasscheibe fühlt sie sich nicht sicher. „Trotzdem sind wir nicht gut geschützt: Da die Kartenlesegeräte sehr hoch angebracht sind, sind auch die Löcher groß.“

Von der Regierung wünscht sich die Aldi-Mitarbeiterin klare Regeln. Ihrer Meinung nach sollen pro Einkaufswagen nur noch zwei Personen den Laden betreten. „Jede Person mehr ist eine Gefahrenquelle mehr. Im Moment kocht aber jedes Unternehmen sein eigenes Süppchen.“

Aldi-Kunden sind verständnislos

Denn immer noch sehen die Menschen einen Einkauf bei Aldi als Familienausflug an. „Da sie nirgendwo mehr hinkönnen, weil Spielplätze, Bäder und alles andere geschlossen haben, geht die ganze Familie in den Supermarkt shoppen und lässt dann gerne mal die Kinder durch den Laden toben. Und wenn man dann vorsichtig etwas sagt, schauen solche Leute uns nur verständnislos an.“

Hinzu kommt das zum Teil rücksichtslose Verhalten der Aldi-Kunden. Beim Kampf um Klopapier, Nudeln und Mehl gehen sie rigoros vor. „Auch wir sind nur Menschen. Wir tun unser Bestes, damit es genug Nachschub gibt, aber es wird so wenig Rücksicht genommen.“

Seit 30 Jahren arbeitet die Kassiererin bei Aldi – doch so eine Situation ist auch ihr neu. „Es ist wie Weihnachts- und Ostergeschäft gleichzeitig, ein Zustand, den ich in meinem Beruf noch nie erlebt habe.“

Kraft geben ihr laut „Badische Neueste Nachrichten“ Briefe und Süßigkeiten von dankbaren Aldi-Kunden. „Es ist ein neues Gefühl, diese Anerkennung.“ (ldi)