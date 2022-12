Aldi: „Heißeste Kassiererin der Welt“ arbeitet nicht mehr beim Discounter – so verdient sie jetzt ihr Geld

Und schon wieder ist ein Jahr vorbei. 2022 biegt auf die Zielgerade ab – es wird also Zeit, dass wir auf das Jahr und seine bewegendsten Geschichten zurückschauen. Eine eben solche hatte sich im August zugetragen. Im Mittelpunkt stand eine junge Dame, die jedoch schon im Jahr zuvor unerwartet zu großem Ruhm gefunden hatte. Aber eins nach dem anderen.

Es war im September 2021, als die damalige Aldi-Kassiererin Elaine Victoria an der Kasse des Discounters einen kurzen TikTok-Clip aufgenommen hatte. Diese elf Sekunden sollten ihr Leben für immer verändern. Denn das Video der tanzenden Aldi-Kassiererin verbreitete sich wie ein Strohfeuer im Internet. Medien berichteten sofort darüber, und die damals 19-Jährige erhielt umgehend den Titel „Heißeste Kassiererin der Welt“.

Aldi: „Heißeste Kassiererin der Welt“ hat neuen Job

Die Folgen: Die Social-Media-Kanäle von Elaine Victoria (so nennt sie sich bei Instagram und TikTok) erhielten einen Ansturm von neuen Followern. Mehr als 250.000 Fans folgen ihr mittlerweile bei Instagram, bei TikTok sind es sogar mehr als 1,5 Millionen. Dass die Blondine daraufhin den Job wechselte, liegt fast schon auf der Hand.

Elaine Victoria kehrte Aldi den Rücken und verdient ihr Geld nun als Influencerin, wie im August bekannt wurde. Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentiert sie ihren Followern regelmäßig neue Schnappschüsse aus ihrem Leben, bei dem eines ganz besonders im Vordergrund steht: das Reisen. Sightseeing in Dubai, ein Kaffee in New York, ein Kuss vor dem Eiffelturm – die ehemalige Aldi-Kassiererin kommt viel rum und lässt ihre Fans an ihren Reisen teilhaben.

Aldi den Rücken gekehrt

Immer dabei: ihr Freund. Die beiden reisen gemeinsam von einem Kontinent zum nächsten und dokumentieren ihre Trips stets bei Instagram, TikTok und Co. – und verdienen auf diese Weise auch noch ihren Lebensunterhalt. Das hätte sich die frühere Aldi-Kassiererin bis vor Kurzem wohl nicht erträumen lassen.