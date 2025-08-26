Aldi-Kunde findet 22 Jahre alten Kassenbon – bei diesem Detail können viele nur heulen

Wenn man heute durch die Gänge im Supermarkt schlendert und auf die Preise schaut, muss man teilweise schlucken. Andere hingegen fragen sich: Früher war doch alles irgendwie günstiger, oder? Aber wie krass sich die Lebensmittelpreise wirklich verändert haben, merkt man erst beim direkten Vergleich.

Genau das hat nun ein Reddit-Nutzer gemacht – und einen alten Kassenzettel von Aldi aus dem Jahr 2003 geteilt. Prompt schauen die zahlreichen Nutzer genauer hin: Schnell wird ihnen ganz anders …

Aldi-Preise lösen deutliche Reaktionen aus

Das Foto auf Reddit zeigt einen leicht vergilbten Kassenbon vom 12. Mai 2003, gefunden in einer Aldi-Filiale im Saarland. Ob das Original echt ist, kann man nicht 100 % sagen – aber es sieht echt aus. Doch nicht etwa die Optik lässt schlucken, sondern viel mehr die zahlreichen Zahlen. Denn die Lebensmittel waren vor rund zwanzig Jahren viel billiger! Besonders eine Sache fällt sofort ins Auge: 500 Gramm Erdbeeren für schlappe 0,79 Euro! Ein Preis, der heute fast wie ein Märchen klingt.

Die Erdbeerpreise sorgen in letzter Zeit ja sowieso für viel Gesprächsstoff. Und im Reddit-Post ging es dann richtig ab: Ein Kommentar mit über 1000 Likes bringt es perfekt auf den Punkt: „Erdbeeren 500 g 0,79 €“ – gefolgt von zahlreichen Tränen-Emojis. Viele Nutzer konnten kaum glauben, wie sehr die Preise gestiegen sind. Ein anderer schrieb, dass er heute bei Aldi für die gleiche Menge locker 3,33 Euro zahlt – das ist mehr als das Vierfache!

Erdbeerpreis sorgt für Wirbel

Aber es geht nicht nur ums Geld. Viele erzählen auch, dass die Qualität früher besser war. „Die heutigen Erdbeeren schmecken meistens nach Wasser mit ‘nem Hauch von Erdbeere, wenn man Glück hat“, meckert so ein User.

„Seit Jahren kaum noch welche gegessen, weil so unfassbar teuer. Früher bei der ersten Erdbeere an der Straße direkt 2 Kilo geholt“, erinnert sich so ein weiterer Nutzer. Heute sind solche Mengen kaum noch bezahlbar. Und nicht nur süßen Früchte treiben die Gemüter hoch: Auch Schokolade, Feta und andere Klassiker sind heute oft dreimal so teuer wie damals.

Klar ist: Dieser kleine Kassenbon aus längst vergangenen Zeiten hat viele Menschen dazu gebracht, über die Veränderungen im Alltag nachzudenken – und natürlich auch ein bisschen zu träumen von günstigeren Erdbeeren.