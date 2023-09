Aldi-Kunden rasten an der Kasse komplett aus – „Stressig und asozial“

Millionen von Deutschen gehen mindestens einmal die Woche zu Aldi, um sich für die folgenden Tage mit Lebensmitteln einzudecken. Der Discounter gehört damit zu den beliebtesten Einzelhändlern in der Bundesrepublik. Das heißt jedoch nicht, dass das Einkaufserlebnis allen Kunden nur Freude bereitet.

Ja, in den letzten rund zwei Jahren gab es immer wieder Frust über steigende Preise oder leere Regale bei Aldi und der Konkurrenz. Doch darum geht es diesmal gar nicht. Stattdessen beklagen die Discounter-Kunden ein Problem an der Aldi-Kasse, das schon seit Ewigkeiten besteht – und bis heute die Gemüter erhitzt.

Aldi: Kunden-Stress an der Kasse

Zwischen den Regalen im Laden kann man sich noch in aller Seelenruhe Zeit lassen beim Einkauf – doch an der Kasse gelten andere Regeln. So zumindest die Schilderung der gestressten Kunden. Manche haben offenbar das Gefühl, dass sie wie Vieh durchgetrieben werden – damit die Kassierer möglichst viele Produkte in kürzester Zeit abscannen können. Da kommt nicht jeder beim Einpacken hinterher.

„Man wird nur noch abgefertigt, hat nix mehr mit menschlich zu tun!“, schimpft eine Kundin auf der Facebook-Seite von Aldi. Sie erhält Zuspruch von einem weiteren Nutzer: „Alles nur noch schnell und noch schneller, da bleibt die Zwischenmenschlichkeit voll auf der Strecke!“ Er wolle zwar „kein Schwätzchen“ mit den Kassierern halten, aber „einfach ohne Stress meine Einkäufe bezahlen und wieder in den Einkaufswagen laden“.

Und die neuen Kassensysteme mit Doppelkassen, an denen sich das Personal um gleich zwei Kunden gleichzeitig kümmern kann, beruhigen die Lage eher nicht. „Bisher habe ich noch niemanden gefunden im Bekanntenkreis, denen die Neuerung als Kunde gefällt“, schreibt ein wütender User auf Facebook. Eine andere pflichtet ihm bei: „Finde ich unmöglich. Stressig und asozial.“

„Ware wird in den Wagen geworfen“

Doch es gibt tatsächlich auch andere Meinungen in der Aldi-Community. Manche Kunden sehen das Problem nicht bei den Kassen – sondern bei den anderen Einkäufern. „Meist sind doch jetzt schon langsame Kunden das Problem, wenn es stockt“, argumentiert einer. „Ich mag es, dass man beim Aldi so schnell an der Kasse durch ist. Nur muss man halt mitspielen.“

Doch sofort gibt es Gegenwind: „Es können aber nicht alle Kunden schnell sein – gerade Ältere oder Kranke“, echauffiert sich eine Kundin. „Denen wird die Ware quasi in den Wagen geworfen.“

So reagiert Aldi

Aldi selbst lässt sich von dem Theater aber nicht aus der Ruhe bringen – und antwortet den Streithähnen: „Unsere neuen Konzepte werden vor der Umsetzung ausführlich getestet und erst, wenn sie dort für gut befunden werden, setzen wir sie auch um. Wir möchten die Wartezeit für unsere Kunden gerne so gering wie möglich halten, und haben deshalb die Kassen weiter entwickelt. Selbstverständlich kannst du die Mitarbeiter aber auch gerne bitten, etwas langsamer zu machen. Das ist kein Problem.“

Ob das die Gemüter beruhigen wird, ist jedoch fraglich. Dafür regen sich viele Menschen einfach viel zu gerne auf…