Aldi: Kundin verrät Trick für die Kasse – er ist mies, aber ziemlich wirkungsvoll

Das Jahr 2022 ist Geschichte. Doch wir wollen noch einmal zurückblicken – auf das vergangene Jahr und seine zentralen Themen. Zu einem großen Diskussions-Thema unter Aldi-Kunden wurden Tipps, die eine Kundin im Januar im Netz verbreitet hatte.

Dort ging es um die Kassen bei Aldi, eine besondere Angewohnheit der Kassierer sowie verärgerte Kunden – und einen Tipp, mit dem man den großen Stress umgehen könne. Aber der Reihe nach.

Aldi-Kundin verrät fiesen Tipp

Die Ausgangslage für den gut gemeinten Ratschlag der Aldi-Kundin kennt wohl jeder, der schon mal bei dem Discounter einkaufen war: Die Kassierer scannen die Produkte in einer irren Geschwindigkeit ein, so dass die Ware sich auf der kleinen Ablagefläche hinter der Kasse stapelt. Als Kunde kommt man kaum noch hinterher und ist beim Einräumen des Einkaufswagens heillos überfordert.

Das müsse nicht sein, meinte eine Aldi-Kundin und veröffentlichte am Anfang des Jahres im Internet einen Tipp, der Kunden in solchen Situationen helfen soll. Demnach würde die Kundin ihre Produkte in Abständen von 20 bis 30 Zentimetern einzeln aufs Band legen. Dadurch bräuchten die Kassierer deutlich länger, um die einzelnen Waren einzuscannen.

Aldi-Kassierer wenig begeistert

Was nach einem wirkungsvollen Trick klingt, kommt jedoch weder bei anderen Kunden noch bei Aldi-Kassierern gut an. Unter dem Facebook-Beitrag der Dame beschwerten andere Kunden sich darüber, dass bei dieser Masche ein einziger Kunde das gesamte Band für sich beanspruchen und für andere Kunden kaum noch Platz lassen würde.

Auch Aldi-Kassierer zeigten sich alles andere als begeistert. So berichtete eine Kassiererin, dass Kunden bei ihr diese Masche bereits versucht hatten. Daraufhin hätte sie das Band laufen lassen und die Produkte mit ihrem Arm an der Kasse angehalten, so dass die Waren sich stapelten.

Und so scheint es, als sei dieser Trick nicht bei jeder Aldi-Kassiererin anwendbar.