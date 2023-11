Aldi-Kunden verzweifeln an schnellen Kassierern – so können sie mithalten

Ein Wocheneinkauf ist alles andere als entspannend. Man zwängt sich durch enge Gänge, die Märkte sind teilweise überfüllt oder man bekommt nicht das Produkt, welches man doch so dringend für das nächste Mittagsmenü benötigt. Und an der Kasse kommt es dann noch zum großen Showdown mit dem Kassierer: Komme ich mit dem Einpacken hinterher? Besonders Aldi-Kunden werden es kennen.

Aldi-Kassierer gelten als besonders schnell. Das ist eigentlich keine schlechte Eigenschaft. Immerhin geht es so logischerweise an der Kasse auch schneller voran. Doch kommt man selbst nicht mehr mit dem Einpacken hinterher, kann es ziemlich stressig werden. Es folgt ein unerbittlicher Wettbewerb in Sachen Schnelligkeit zwischen Kassierer und Kunde.

+++Edeka-Kunde schäumt bei Blick auf Produkt-Regal vor Wut – „Ihr habt sie doch nicht mehr alle!“+++

TikTokerin erklärt ihre Kassen-Tricks

Bei manchen Kassierern wandern die Produkte schneller über den Scanner als man gucken kann. Klar, vor allem wer den Job schon lange macht, wird mit der Zeit zügiger. Immerhin wandern bei so einer Acht-Stunden-Schicht hunderte von Produkten über das Kassenband.

+++Aldi dreht an der Preisschraube – doch hier schlackern Kunden schon längst mit den Ohren+++

Doch es gibt einige Tricks, wie du besser mit dem Einräumen der Ware hinterherkommst. TikTokerin Uyen Ninh hat sie geteilt. Doch einige von ihnen sind wohl eher mit einem kleinen Augenzwinkern zu verstehen.

SO geht es auch bei dir schneller mit dem Einpacken

Da gibt es einmal den „All-in“-Trick: Dazu hängst du dir deine Einkaufstasche über die Schulter, hältst sie mit dem Arm auf – und schmeißt mit einem Schwung alles auf einmal hinein. Oder du machst es dir noch viel einfacher und gehst einfach zu Zweit einkaufen. So hast du noch zwei zusätzlich helfende Hände.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Du liebst Fasching? Dann könnte Trick Nummer drei etwas für dich sein: Verkleide dich einfach als Oma beziehungsweise Opa – und sofort bekommt der Aldi-Kassierer Mitleid mit dir und fährt im besten Fall sein Tempo zurück. Oder du gibst dich dem Kassierer einfach geschlagen. Du wirst niemals so schnell sein, wie die Kassierer. Einen Trick hat Uyen Ninh aber noch: Der Kassierer könnte deine gekauften Produkte einfach selbst in die Tasche schmeißen.