Der Discounter Aldi gilt als sichere Adresse für Kunden, die Geld beim Lebensmitteleinkauf sparen wollen. Schließlich hat Aldi nicht nur ein breit aufgestelltes Sortiment an günstigen Hausmarken und teureren Markenprodukten, sondern auch immer wieder vorteilhafte Sonderangebote.

Doch für viele Kunden folgt an der Aldi-Kasse das böse Erwachen – oft müssen sie dort nämlich mehr zahlen, als die günstigen Preise es vermuten ließen. Was ist da los beim Discounter?

Aldi: Kunden können Augen an der Kasse nicht trauen

Der Einkaufswagen voller Lebensmittel, das Portemonnaie schon in der Hand – genau in dieser Situation an der Kasse bei Aldi erleben Kunden immer wieder eine ungewünschte Überraschung. Laut Verbraucherzentrale Hamburg kommt es demnach immer wieder vor, dass Produkte teurer über das Kassenband gehen, als eigentlich ausgezeichnet.

Viele Menschen beschweren sich deshalb noch an der Kasse bei dem jeweiligen Aldi-Angestellten über die veränderten Preise. Fordern, dass der Artikel entsprechend dem Preisschild angepasst wird. Doch laut Verbraucherzentrale ist Aldi dazu nicht verpflichtet, da ein Kaufvertrag zwischen Kunde und Unternehmen erst an der Kasse zustande kommt. Das heißt, der Käufer ist nicht gezwungen, den Artikel für den an der Kasse berechneten Preis zu zahlen – der Verkäufer aber ebenso wenig, den Artikel entsprechend der Preisauszeichnung anzupassen.

Ein Vorgehen, für das Aldi schwere Kritik von der Verbraucherzentrale Hamburg einstecken muss, wie die „Mopo“ berichtet. Nachdem 2021 in fünf Aldi-Nord-Filialen über 100 Verstöße festgestellt wurden, stand der Vorwurf der „systematischen Täuschung“ im Raum.

Aldi wehrt sich gegen Vorwürfe

Doch die Discounter-Kette wehrt sich gegen eben diesen Vorwurf: „Natürlich können im stressigen Alltag Fehler passieren und Anpassungen auf dem Preisschild einmal nicht aktuell sein. Das ist aber die absolute Ausnahme, nicht die Regel.“

Mehr Themen:

Ist der Kunde bei Aldi also völlig machtlos? „Wenn so etwas öfter vorkommt, dann kann man das auch bei den Behörden melden oder bei uns“, rät Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg. Ansonsten gilt natürlich bei Aldi wie auch bei anderen Geschäften: Auch an der Kasse die Augen aufhalten!