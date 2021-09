Aldi: Gibt es bald keine Kassen mehr? Discounter erklärt neues Projekt

Discount-Riese Aldi hat eine große Änderung geplant. Sie könnte den Einzelhandel revolutionieren.

Aldi: Gibt es bald keine Kassen mehr? Discounter erklärt sich jetzt so (Symbolbild). Foto: imago/Future Image

Jahrelang war Aldi für seine schnellen Kassiererinnen und Kassierer und die kurzen Kassen bekannt. Kein Wunder, dass man hier schnell sein muss: Rund 44,66 Millionen Kunden kaufen in Deutschland regelmäßig bei dem Discounter Aldi ein.

Aldi: Keine Kassen mehr beim Discounter? Hier wird es getestet

Wie wäre es wohl, wenn man alle Kassen bei Aldi abschaffen und sich stattdessen einer völlig neuen Bezahlmethode widmen würde?

Was in Deutschland noch nach Science-Fiction klingt, wird in London bereits zur Realität: Aldi testet in der britischen Hauptstadt einen Supermarkt ohne Kasse nach dem Vorbild von Amazon Go.

Für ihren Einkauf benötigen Aldi-Kunden lediglich eine App auf ihrem Smartphone, die sie beim Betreten des Discounters scannen müssen. Während des Einkaufs registriert die App, welche Waren ein Aldi-Kunde mitgenommen hat und bucht den Geldbetrag anschließend vom Konto ab.

Aldi: Nie wieder anstehen? Der Discounter testet ein kassenloses Bezahlsystem. Wird es das auch bald in Deutschland geben? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Manfred Segerer

Die britische Aldi-Filiale testet die neue Technologie zunächst an seinen Mitarbeitern. Im weiteren Schritt sollen sich Kunden an der Bezahlmethode versuchen.

Was erhofft sich der Discounter von dieser Innovation?

Aldi: Das steckt hinter dem Test-Versuch

„Wir sind immer bestrebt, neu zu definieren, was es bedeutet, ein Discounter zu sein und die in diesem Test verwendete Technologie wird uns eine Fülle von Erkenntnissen liefern“, sagte der Chef von Aldi in Großbritannien und Irland, Giles Hurley, laut der Deutschen Presseagentur.

Aldi testet die kassenlose Bezahlungsmethode. Amazon Go führt sie bereits aus. (Archivbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Damit folgt Aldi in England seinem britischen Wettbewerber Tesco, der bereits ebenfalls an seinem Hauptsitz kassenlose Geschäfte von Mitarbeitern testen lässt und dabei auf die Amazon-Technologie setzt.

Ob die neue Zahlungsmethode allerdings wirklich eingeführt oder auch am deutschen Markt getestet werden soll, gab Aldi bislang nicht bekannt.

