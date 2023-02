Aldi stampft Kunden-Service plötzlich ein – DAS ändert sich jetzt an der Kasse

Nicht nur in den deutschen Supermärkten wie Rewe und Edeka hält neueste Technologie Einzug. Auch der Discounter Aldi will mitziehen und die Kassensysteme dem modernen Einkauf anpassen und gleichzeitig dem Personalmangel ausgleichen.

Mit sogenannten Selbst-Scannerkassen sparen die Unternehmen Personal, Geld und die Zeit ihrer Kunden. Diese können die gewünschten Produkte entweder während des Einkaufs mit einem Handscanner einlesen oder anschließend alles zusammen an einem SB-Terminal scannen. Dort wird die Waren dann verrechnet und der Kunde kann bargeldlos zahlen. Ein System, dass nicht neu ist, aber erst seit kurzem in einigen Aldi-Filialen in Betrieb genommen wurde – und nun auch schon wieder beendet wird.

Schüler überrennen Aldi-Filiale

In den Aldi-Märkten in Köln sind viele der Selbst-Scannerkassen bereits testweise in Betrieb genommen worden. Aldi erhofft sich dadurch, die Abläufe in seinen Geschäften zu beschleunigen. In einer der Filialen ist das neue System aber schon nach kurzer Zeit wieder gescheitert – alle Selbstscanner-Kassen wurden dort bereits wieder abgeschafft.

Es handelt sich um die Filiale auf dem Niehler Kirchweg in Köln-Niehl. Das Geschäft befindet sich in unmittelbarer Nähe zweier Realschulen und eines Berufskollegs. Vor allem in den Schulpausen wird es in der Filiale durch die Schüler und Schülerinnen besonders voll – doch das ist ein Problem.

Aldi: Brötchen sind beliebtes Diebesgut

Denn in der Filiale in Niehl würde zu viel geklaut, berichtet der „Express“. Besonders beliebt seien Brötchen und süßte Teilchen aus der Backwaren-Abteilung. Die Jugendlichen der benachbarten Schulen sollen mehr Brötchen mitgenommen, als an der SB-Kasse bezahlt haben. Wie viele Backwaren insgesamt gestohlen wurden, wollte Aldi-Süd nicht preisgeben.

Aufgrund des hohen Ansturms in den Pausen sollten die Selbstscanner-Kassen für Entlastung der Kassierer und Kassiererinnen sorgen und den Einkauf anderer Kunden angenehmer machen. Wegen der vielen Diebstähle bleibt es nun allerdings bei den klassischen Kassen. Wer in der Aldi-Filiale in Köln-Niehl einkaufen gehen möchte, sollte während der Schulpausen also weiterhin viel Geduld mitbringen.