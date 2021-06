Aldi-Kassierin verrät: Deshalb solltest du dir unbedingt die Rückseite deines Kassenbons anschauen

Bei Aldi mit Karte bezahlen? Kein Problem!, denkst du.

Ein Interview mit einer Aldi-Kassiererin hat nun Tatsachen ans Licht gebracht, mit denen du sicherlich nicht gerechnet hättest.

Aldi: Jede Unterschrift ist ein neuer Vertrag

Besonders in Zeiten von Corona hat die bardgeld- und kontaktlose Alternative der EC-Kartenzahlung an Beliebtheit gewonnen. Gerade kein Bargeld zur Hand? Einfach mit Karte bezahlen!

Ganz einfach und bequem bei Aldi mit Karte zahlen? Halt, das solltest du nämlich vorher wissen. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Fabian Strauch

Doch, halt! So easy ist das gar nicht – besonders, wenn es um Datenschutz geht. Denn mit jeder Unterschrift nach der Kartenzahlung schließt man einen Vertrag ab, wie eine Kassiererin bei „Chip“ erzählt.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Aldi: Datenschutz beim Zahlen mit Karte?

„Bei EC-Karten ist es tatsächlich so, dass der Kassiervorgang etwas länger dauert, weil eben mit der PIN-Abfrage noch gefragt wird oder geprüft wird: Ist überhaupt Geld auf dem Konto?“, erklärt die Aldi-Kassiererin Sandra R. bei „Chip“.

++ Aldi: Überraschende Neuigkeiten! DAS hat wohl kaum jemand erwartet ++

„Bei einer Unterschrift ist es tatsächlich so, dass das nicht überprüft wird, der Zahlvorgang oder die eigentliche Abbuchung passiert ein paar Tage später.“ Und was, wenn das Konto nun aber in diesem Moment nicht gedeckt ist? Dafür ist auf dem Kassenbeleg die Unterschrift, erklärt Sandra R. weiter.

Ganz einfach mit der Karte zahlen? Durch deine Unterschrift gehst du einen Vertrag ein. (Symbolbild)

Somit sichert sich das Unternehmen ab, bei dem man gerade eingekauft hat. Sprich: Ein Vertrag zwischen Unternehmen und Kunden entsteht. Schließlich möchte der Einzelhändler sichergehen, dass er das Geld für die Ware auch bekommt.

„Es gibt immer zwei Seiten des Kassenbelegs“, erklärt Sandra R. weiter. Dabei sei auf der Vorderseite immer der Rechnungsbetrag und die AGBs bzw. Datenschutzbestimmungen auf der Rückseite des Kassenbelegs.

Auch interessant: Bei einer Kartenzahlung werden alle Daten des Kunden gesammelt. Also Informationen über

die Ware, die der Kunde kauft

das Kreditinstitut, was er nutzt

bei welchen Unternehmen er am häufigsten einkauft

Daten, die das Konto betroffen

Und was bedeutet das für den Kunden? Diese Redaktion hat nachgefragt und die Verbraucherzentrale hat geantwortet.

Aldi: Verbraucherzentrale stimmt nur teilweise zu

Eine Pressesprecherin der Verbraucherzentrale äußerte sich daraufhin wie folgt: „Meines Wissens bekommen die Zahlungsabwickler keine Daten über die einzelnen Artikel im Einkaufswagen, sondern nur die Zahlungsdaten.“

„Grundsätzlich ist im Video erstmal viel richtig. Kaum einer liest den Text auf der Rückseite. Ab Minute zwei wird es sehr vage, wer die Daten speichern soll. Die Postleitzahl wird ja mündlich an der Kasse abgefragt. Diese Daten gehen an den Händler. Welche anderen Daten Händler, den Zahlungsdienstleister oder die Kundenbank erhalten, wird nicht differenziert“, äußerte sich die Sprecherin weiter.

Also bleiben wir bei dem Spruch: nur Bares ist Wahres! (ali)