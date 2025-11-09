  1. DerWesten.de
  4. Neuer Produkt-Hype bei Aldi – darauf haben die Kunden nur gewartet

Neuer Produkt-Hype bei Aldi – darauf haben die Kunden nur gewartet

Aldi überrascht seine Kunden gern mal mit einem vielfältigen Angebot. Doch wie macht der Discounter neue Trends aus? Hier erfährst du es!

Auch Aldi lässt es sich nicht nehmen, auch auf den Hype-Zug aufzusteigen! Der beliebte Discounter glänzt immer wieder mit verlockenden Angeboten und Produkten zum unschlagbaren Preisen. Hier und da werden Kunden aber auch noch ordentlich überrascht – den Aldi schüttelt auch gern mal das eine oder andere Hype-Produkt aus dem Ärmel.

Denn was Action rund um den Stanley-Hype mit ähnlichen Produkten konnte, kann Aldi offenbar schon lange. Doch diese Redaktion hat da mal genauer nachgehakt. Wie findet Aldi neue Trends für seine Filialen? Eine Sprecherin erklärt: „Aldi Süd orientiert sich grundsätzlich an den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden und geht auch aktiv auf aktuelle Trends ein.“

Und damit nicht genug, denn auch aktuell schwimmt der Discounter-Riese auf einer Trendwelle mit. „Aldi Süd hat – wie zum Beispiel mit der AMBIANO Heißluftfritteuse – Produkte ins Aktions-Sortiment aufgenommen, die in sozialen Medien wie TikTok oder Instagram viral gingen“, so der Konzern weiter. Zudem nutze die Einzelhändlerkette eigene Social-Media-Kanäle wie TikTok, Instagram, Facebook und Co., um Trends aktiv aufzugreifen.

Kunden dürfen sich in den kommenden Tagen auch schon auf die nächste Trendwelle freuen. Eine Sprecherin verrät nämlich: „Ab dem 08.11. ist auch die neue ALDImania Weihnachts-Kollektion in allen Aldi-Süd-Filialen erhältlich mit den beliebten Trend-Hausschuhen.“ Gerade zur winterlichen Zeit dürfte das den nächsten Ansturm auslösen.

Doch nicht nur das, auch Adventskalender sind aktuell gefragter denn je. Und da müssen Aldi und Co. nun die Ohren spitzen. Denn wie eine YouGov-Umfrage erst kürzlich zeigte, beschenken sich heutzutage immer mehr Erwachsene selbst – und das sehr gern auch mit Adventskalendern. Mehr zu der aktuellen Umfrage kannst du >>>hier nachlesen.