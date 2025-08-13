Aldi reagiert auf Hitze-Tage – und legt nach Eis für 50 Cent nach!

Sommer, Sonne, Sonnenschein: In Deutschland hat das Thermometer derzeit die 30 Grad Marke geknackt – und klar ist auch: Mit der Hitze wird wohl (zumindest für die nächsten Tage) nicht Schluss sein. Kein Wunder, dass viele bei Aldi, Netto & Co. zu leckeren Früchten und Eis greifen, um sich zumindest etwas abzukühlen.

Und genau mit der süßen Speise sorgt der Discounter nun für Wirbel – es geht um den Preis.

Aldi reduziert Eis-Preise – ab dem 13. August gehts los

Wer bei Temperaturen über 30 Grad nach Abkühlung sucht, muss jetzt nicht mehr tief in die Tasche greifen: Aldi senkt nämlich pünktlich zum Hochsommer dauerhaft die Preise auf viele beliebte Eissorten – teils um bis zu einem Euro.

Nach der erfolgreichen „Preiswagen-Tour“ im Juli, bei der Aldi-Kugel-Eis für 50 Cent verkauft und die Einnahmen an regionale Tafeln gespendet hat, folgt jetzt der nächste Schritt: Günstiger Eisgenuss für alle. Ab dem 13. August gibt’s deutschlandweit in allen Filialen Klassiker wie Stracciatella-Sandwiches, Fruchtsticks oder Bio-Eiscreme deutlich günstiger – bei Aldi Süd und Aldi Nord.

Diese Eissorten sind dabei

Hier einige Preisbeispiele:

MUCCI Sensation Mini Frucht (600 ml): Jetzt für 1,99 € statt 2,99 €

NUR NUR NATUR Bio-Eis (500 ml): Jetzt für 2,49 € statt 3,29 € (nur bei ALDI SÜD)

MUCCI Eisparty (570 ml): Jetzt für 1,99 € statt 2,79 € (nur bei ALDI Nord)

MUCCI Milky Sticks (304 ml): Jetzt für 1,19 € statt 1,49 €

Wer also diesen Sommer noch öfter zum Eis greifen möchte, ohne dabei das Urlaubsbudget zu schmelzen, findet bei Aldi jetzt eine ziemlich breite Auswahl – günstiger als bisher. Das könnte zumindest ein kleiner Trost für alle sein, die nicht am Strand liegen, aber zumindest auf dem Balkon mit einem Eis in der Hand das Sommerfeeling genießen wollen.

