Aldi: „Heißeste Kassiererin“ verkündet Comeback – damit hätte wohl niemand gerechnet

2021 arbeitete Elaine Victoria noch an der Aldi-Kasse. Doch ein Tik-Tok-Video veränderte ihr komplettes Leben. Singend und tanzend präsentierte sie sich bei ihrer Arbeit und wurde dadurch mit gerade einmal 19 Jahren als „heißeste Kassiererin“ deutschlandweit berühmt. Seitdem verdient sie ihr Geld als Influencerin.

In den sozialen Medien verfolgen Tausende Follower nun den Werdegang der einst schönsten Aldi-Kassiererin. Elaine Victoria teilt auch private Einblicke und schockte ihre Fans im September 2023 mit der plötzlichen Trennung von ihrem Ehemann Jamal Edin El-Bahri – doch nun die überraschende Wende!

Ex-Aldi-Kassiererin feiert Liebescomeback?

Erst im Jahr 2022 läuteten die Hochzeitsglocken für das Paar, doch nur wenige Monate später verkündete die einstige Blondine das Aus der Ehe. Bei ihrem Statement auf Instagram nahm die junge Influencerin alle Schuld auf sich: „Ich habe Schluss gemacht, weil ich mentale Probleme habe und das schon länger. Jamal hat das wirklich lange mitgemacht und dafür bin ich ihm unendlich dankbar.“

Zudem betonte sie, dass niemand betrogen worden sei und die Gefühle noch wie am ersten Tag vorhanden seien. Doch Elaine Victoria brauche erstmal Zeit für sich, so die Begründung. Doch diese Zeit scheint überwunden, denn nur wenige Wochen nach dem Beziehungsaus folgt jetzt das Liebescomeback.

Noch mehr News:

Am Geburtstag der früheren Aldi-Kassiererin war auch Ex und Tik-Tok-Star Jamal El-Bahri alias Jamoo TV unter den Gästen. Und der schenkte seiner Liebsten eine zuckersüße Überraschung zum 21. Geburtstag. Der Influencer teilte in seiner Instagram-Story ein Foto seiner Ehefrau, auf dem sie einen riesigen Strauß aus roten Rosen und Herzluftballons in den Händen hält. Im Hintergrund prangt ein Schriftzug an der Wand mit der Frage: „Willst du meine Freundin sein?“ Anhand ihres Strahlens im Gesicht scheint die Antwort klar gewesen zu sein. Doch eine offizielle Bestätigung gab es von Elaine Victoria auf ihren Social-Media-Kanälen noch nicht.