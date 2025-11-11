Aldi-Filiale wirft Rentner-Paar raus – „Wir sind entsetzt“

Was war denn da los? Ein älteres Ehepaar hat jetzt Hausverbot im örtlichen Aldi – und ist darüber ziemlich entsetzt.

Seit Jahren schon gehen Anthony Taylor (75) und Ehefrau Regina (65) bei „ihrem“ Aldi im nordenglischen Bootle nahe Liverpool einkaufen. Nach einem Vorfall an der Kasse müssen sie sich jetzt einen neuen Supermarkt suchen.

Aldi erteilt älterem Ehepaar Hausverbot

Am 4. Oktober 2025 waren die beiden mal wieder für ihren Monatseinkauf bei Aldi. Was dann passierte, darüber streiten sich die Parteien weiterhin. Der Discounter behauptet, das Ehepaar habe sich beleidigend gegenüber dem Personal verhalten. Die Taylors dagegen verstehen die Welt nicht mehr.

Zugetragen hat sich laut den beiden Kunden folgendes: Schon immer legen sie an der Kasse von jedem Produkt nur eins auf das Band, teilen dem Kassierer mit, wie viele sie davon im Einkaufswagen haben. An besagtem 4. Oktober aber bat sie die Kassiererin, alle Artikel auf das Band zu legen. Anthony Taylor weigerte sich, weil er an Arthrose leide.

„Wir sind beschämt und empört“

Und dann? „Die Mitarbeiterin verlangte, dass wir den Einkaufswagen ausräumen. Sie sagte, sie könne nicht sehen, was im Wagen sei. Also sagte ich ihr, sie müsse zum Brillenladen gehen. Wenn sie nicht sehen konnte, was sich im Einkaufswagen befand, braucht sie eine Brille.“

„Der Manager kam dann herüber, nahm uns den Einkaufswagen weg und forderte uns auf, den Laden zu verlassen. Ich weiß, im Großen und Ganzen spielt das keine Rolle, aber ich hatte eine Geldmünze im Einkaufswagen stecken, also ging ich zurück und verlangte sie zurück“, so Taylor. Der Rentner gab zu, in eine Auseinandersetzung mit dem Mitarbeiter geraten zu sein. Den Securitys habe er im Eifer des Gefechts auch gesagt: „Lasst eure verdammten Hände von mir.“ Aldi erklärt, er sei verbal ausfällig geworden – und erteilte ihm und seiner Frau Hausverbot.

„Unsere Kollegen arbeiten hart daran, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten, und wir tolerieren keinerlei missbräuchliches Verhalten in unseren Filialen“, so ein Aldi-Sprecher gegenüber dem Liverpooler „Echo“. „Gemäß unseren Richtlinien müssen alle Produkte beim Kauf an der Kasse gescannt werden. Unsere Mitarbeiter helfen jedoch jederzeit gerne Kunden, die etwas zusätzliche Unterstützung benötigen.“

Die Taylors sind ungehalten. „Wir sind beschämt und entsetzt darüber. Wir kaufen dort ein, seit der Laden eröffnet hat, und jetzt müssen wir drei oder vier Meilen fahren, um unsere Einkäufe zu erledigen. Wir wollen einfach nur eine Entschuldigung und die Möglichkeit, wieder in unserem örtlichen Aldi einzukaufen.“