Aldi-Kunden gehen zur Kasse – sie sehen es sofort

Als Kunde bei Aldi Süd kann es dir gar nicht entgehen: Direkt an der Kasse wirst du auf das Angebot aufmerksam gemacht. Mit einem fetten Ausrufezeichen sozusagen!

Ab dem 13. November bis Ende des Monats gibt es spezielle Aufsteller in allen Kassenbereichen. Wir ordnen das Angebot für dich ein.

Ein Aldi-Gutschein für alles

Die Discounter-Kette wirbt für die neuen Universal-Einkaufsgutscheine „Aldi Wünsche“. Zum Start der Aktion gibt es zudem noch ein besonderes Einführungsangebot: Jede 10. Karte gewinnt und wird im Wert verdoppelt.

Der Gutschein ist in festen Beträge von 15, 25 bis 50 Euro erhältlich, lässt sich aber auch bis zu 150 Euro aufladen. Ganz flexibel also, wie man es möchte. Die unterschiedlichen Motive auf den Karten passen zur Weihnachtszeit, aber auch für Geschenke zum Geburtstag oder sonstigen Aufmerksamkeiten.

Der Clou an der Sache: Die Gutscheine sind nicht nur in Filialen von Aldi Süd nutzbar, sondern beispielsweise auch bei Amazon, Thalia, C&A, Zalando, Otto oder Eventim. Eben universell.

Einkaufsgutscheine nur für Faule? Der bisschen bessere Geld-Ersatz

Wer somit ein schnelles und praktisches Geschenk auf dem letzten Drücker sucht, kann an der Discounter-Kasse fündig werden. Allerdings: Wirklich persönlich sind solche Universal-Einkaufsgutscheine nicht. Offensichtlich wird, dass man sich keine besonderen Gedanken gemacht hat, was der Beschenkte mag und gut findet. Es ist nur ein bisschen besserer Geld-Ersatz.

Außerdem muss man, wie bei allen Geld-Geschenken, die Inflationsfalle beachten! Ein Gutschein, der heute noch 50 Euro wert ist, hat in wenigen Monaten schon weniger Kaufkraft. Somit gilt es, den Einkaufsgutschein möglichst schnell zu nutzen.