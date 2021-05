Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Aldi: Ansturm auf beliebten Gasgrill – Kunden brechen in Wut aus: „Frechheit!“

Der Sommer steht bevor - und damit auch die Grillsaison. Das wollte Aldi nutzen und bot in seinem Online-Shop einen Gasgrill an. Doch nach dem Kundenansturm auf das Produkt folgte bei Vielen die Ernüchterung…

Was gibt es Besseres als bei warmen Temperaturen den Grill an zu schmeißen und das gute Wetter zu genießen? Um seinen Kunden dieses Erlebnis möglich zu machen, bot Aldi online einen Gasgrill an. Damit wollte der Discounter-Riese eigentlich seine Kunden glücklich machen – doch viele waren alles andere als zufrieden, wie auf der Facebook-Seite des Unternehmens zu lesen ist.

Aldi: Viele Kunden wollten sich den angebotenen Gasgrill nicht entgehen lassen, doch es folgte bald die Ernüchterung. (Symbolbild) Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Aldi: Gasgrill-Angebot macht Kunden richtig sauer

„Heute versucht den Gasgrill zu kaufen. Punkt 8 Uhr am PC, Website bricht zusammen und eine Minute später kein Grill verfügbar. Wenn man schon solch geringe Stückzahl anbietet, sollte man wenigstens die Server im Griff haben“, kritisiert ein Facebook-Nutzer auf der Aldi-Seite.

--------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

--------------------

Ein weiterer Kunde hatte ebenfalls Probleme, sich den begehrten Grill zu schnappen: „Ich wollte heute Morgen um Punkt 8 Uhr den sich im Angebot befindlichen Gasgrill für 399 Euro bestellen, musste aber feststellen, dass der Grill im gleichen Moment ausverkauft war – Frechheit!!!“

Aldi bittet um Verzeihung

Weitere Aldi-Kunden verfassten ähnlich wütende Beiträge und auch in den Kommentaren beteuerten einige, sie hätten dasselbe Problem gehabt.

Foto: Rolf Vennenbernd /dpa

Auf den Ärger der Kunden reagierte Aldi dann auch direkt: „Leider haben wir mit dem Ansturm auf einige Produkte nicht gerechnet, weswegen es zum einen zu technischen Problem auf der Homepage kam und zum anderen, dass einige Produkte schneller ausverkauft waren. An dieser Stelle können wir uns nur für die Umstände entschuldigen“, heißt es da unter anderem.

-------------------

Weitere Nachrichten zu Aldi:

Aldi Süd: Revolution im Discounter! Ist DAS bald auch hier möglich?

Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Kunden aufgepasst – DAS ändert sich durch die Notbremse für die Supermärkte und Discounter

Aldi-Kundin kauft Eier und ist verwirrt: „Wie kann das sein?“ Die Antwort ist überraschend einfach

-------------------

Und vielleicht bietet Aldi seinen Kunden ja bald wieder den begehrten Gasgrill an. Der Sommer hat ja immerhin noch gar nicht richtig begonnen und die Grillsaison ist noch lang…

Aldi hat ein neues Produkt in seinem Sortiment aufgenommen! Und das ist ziemlich umweltschonend. Was das ist, erfährst du >>>hier. (cf)

Bei Lidl sind bestimmte Angebote momentan kaum verfügbar! Um was es geht, liest du >>>hier.