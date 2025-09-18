Aldi jetzt auch hier auf dem Vormarsch – damit hat niemand gerechnet!

Der deutsche Discounter Aldi ist seit 1976 in den USA tätig und expandiert kräftig. Jason Hart, Chef von Aldi Süd USA, kündigte an, bis 2028 rund 800 neue Filialen zu eröffnen.

Damit könnte Aldi nach Walmart der Einzelhändler mit den meisten Standorten in den USA werden.

Aldi setzt auf Expansion und Eigenmarken

Dieses Ziel rückt näher: Aldi plant 2023 etwa 200 neue Filialen, berichtet das „Wall Street Journal“. Der Discounter wächst dadurch zu einem der schnellsten Einzelhändler im Land. Aldi reagiert damit auf die steigende Nachfrage inflationsbelasteter Kunden. Rund 90 Prozent des Sortiments bestehen aus Eigenmarken, was die Kosten niedrig hält.

Passend zum Thema: Aldi macht Ernst – hier hätte den Discounter wohl niemand erwartet

Aldi führt in seinen Läden durchschnittlich 1.600 Produkte. Zum Vergleich: US-Supermärkte haben oft 31.000 Artikel, Trader Joe’s etwa 4.000. Dadurch bleiben Aldis Filialen kleiner und kostengünstiger. Mit dieser Strategie testet Aldi auch neue Marktregionen und wagt den Schritt in hochpreisige Gegenden wie New York City.

Aldis größte Filiale entsteht in New York

Im Sommer 2024 eröffnet Aldi unweit des Times Square seine größte Filiale in New York City. Sie befindet sich im Untergeschoss des Luxusgebäudes „Ellery“ und umfasst etwa 2000 Quadratmeter. Aldi möchte von der Mischung aus Touristen und der lokalen Bevölkerung des Viertels profitieren, berichtet das „Wall Street Journal“.

Aldi ist mit 2500 Filialen bereits die drittgrößte Lebensmittelkette der USA. Ein Teil der Expansion wird durch die Übernahme der Ketten Winn-Dixie und Harveys Supermarket realisiert. Diese sind vor allem im Südosten der USA aktiv. Die neuen Standorte sollen unter anderem zu Aldi-Filialen umgewandelt werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.