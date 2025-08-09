Aldi sorgt für Paukenschlag – bei dieser Filiale ist alles anders

Der Discounter Aldi Süd hat in Landau einen Neubau eröffnet, der eine Filiale mit einem Studierendenwohnheim kombiniert. Gemeinsam mit dem Studierendenwerk Vorderpfalz entstanden knapp 200 Wohnplätze.

Es ist bereits das zweite Gebäude dieser Art in der Stadt und wurde an zentraler Lage realisiert. So sorgt der Discounter Aldi für ein zukunftsträchtiges Projekt!

Aldi schafft neue Wohnmöglichkeiten für Studierende

Das Projekt reagiert auf den angespannten Wohnungsmarkt der Universitätsstadt. „Für uns ist das die richtige und auch die einzige Antwort auf den akuten Mangel an Wohnraum für Studierende in Landau“, sagte Andreas Schülke vom Studierendenwerk. Der Neubau in der Annweilerstraße umfasst 186 Einzelappartements und zehn Wohngemeinschaften, wie „stores+shops“ über das Aldi-Projekt berichtet.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Stadt Landau ist Standort der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU). Dort studieren etwa 19.000 junge Menschen in über 160 Studiengängen, was den Druck auf den Wohnungsmarkt zusätzlich verstärkt. Das neue Gebäude bietet kurze Wege zur Hochschule und in die Innenstadt.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Kunden von Aldi, Rewe und Co. sollten es nie erfahren – das ZDF bringt es jetzt ans Licht +++

Nachhaltige Technologien im neuen Aldi-Gebäude

Der Bau begann bereits im November 2023 und umfasst eine Aldi-Filiale samt Wohnheim. Die Filiale belegt das Erdgeschoss mit 1.400 Quadratmetern Verkaufsfläche. Das Wohnheim erstreckt sich über drei Etagen mit einer Gesamtfläche von 6.100 Quadratmetern. Nachhaltige Technologien wie eine Pelletheizung, eine Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage gehören zur Ausstattung dazu.

Aldi gestaltet die Filiale ansprechend für eine junge, urbane Zielgruppe. Es werden zahlreiche Frischeprodukte, darunter auch regionale, angeboten. Die Backstation „Meine Backwelt“ liefert täglich frische Backwaren. Die Filiale soll zur Nahversorgung dienen und gleichzeitig zur Belebung der Innenstadt beitragen. Vielleicht ist dieser Vorstoß ja eine gute Idee für weitere Städte? Schließlich ist der Wohnungsmarkt in vielen Gegenden angespannt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.