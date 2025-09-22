Keine langen Schlangen mehr – mit diesem Trick erfährst du, ob ein Produkt bei Aldi vorrätig ist

So simpel und doch wohl nicht bei allen bekannt! Wenn Aldi ein Angebot raushaut, ist der Ansturm oft groß – und die Enttäuschung nah.

Denn des Öfteren sind Angebot so schnell ausverkauft, dass viele Kunden schon umsonst in ihre Filiale des Vertrauens gefahren sind. Dabei gibt es einen ganz einfachen Trick, den Aldi selbst nun im Netz preisgibt.

Aldi verrät simplen Trick

Vor wenigen Wochen waren unter anderem Hartschalen-Koffer bei Aldi im Angebot. Via Facebook wollte eine Kundin wissen, wie sie denn am besten Herausfinden kann, ob es diese noch in den Läden gibt. Der Discounter ließ da nicht lange auf sich warten und hatte eine einfache Lösung parat.

„Bei aktuellen Angeboten kannst du die Verfügbarkeitsabfrage auf unserer Homepage nutzen. Du findest sie jeweils auf der Produktseite des Artikels. Sollten die Aktionen bereits weiter zurück liegen, wie der Hartschalen-Koffer, fragst du am besten einmal vor Ort bei den Kollegen nach“, erklärt Aldi ausführlich.

Einfach mal nachfragen!

Allgemein gilt offenbar: Nachfragen in einer Aldi-Filiale schadet nicht. Denn laut des Discounters können die Mitarbeiter „im internen System auch die benachbarten Filialen prüfen und die Bestände abfragen“. Ein wahrer Gamechanger für all diejenigen, die in ihrer Stammfiliale nicht fündig wurden.

Das ist jedoch nicht das einzige, womit Aldi zuletzt überrascht. Denn auch außerhalb von Deutschland ist der Discounter äußerst beliebt – so auch in den USA. Was eine Deutsche dort bei ihrem Einkauf erlebt hat, kannst du >>>hier nachlesen.