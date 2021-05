Aldi: Kunden wollen Sommer-Artikel kaufen – und ärgern sich maßlos: „Verarschen kann ich mich selbst“

Passend zur Jahreszeit wollte Aldi seine Kundschaft online mit Sommer-Artiken begeistern – darunter Whirlpools, Schwimmpools und eine Regenbogen-Sprinkleranlage.

Doch als Aldi-Kunden gleich am Dienstagmorgen den Onlineshop öffneten, schlug die Vorfreude schnell in Enttäuschung um.

Aldi: Als Kunden im Onlineshop nach Sommer-Angeboten suchten, erlebten sie eine bitterböse Enttäuschung. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Fotostand / K. Schmitt

Aldi: Kunden wollen Sommer-Artikel kaufen – doch keiner hat Erfolg

Woche für Woche findet man in den Aldi-Filialen und im Aldi-Onlineshop passend zur Jahreszeit viele Produkte im Angebot. Doch dieses Mal ging etwas ordentlich schief.

Zwar sind es Kunden gewöhnt, dass die Angebote bei Aldi Süd meist in Windeseile ausverkauft sind und man deshalb am besten gleich um acht Uhr morgens als erster an der Kasse steht – doch selbst die frühesten Vögel unter den Aldi-Kunden hatten an diesem Morgen keinen Erfolg.

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

„Um 8 Uhr war die Seite nicht mehr aufrufbar und dann alles binnen 30 Minuten verkauft. Verarschen kann ich mich selbst“, beschwerte sich ein Kunde auf der Facebook-Seite von Aldi.

Aldi-Kunden beschweren sich über die Sommer-Angebote. (Symbolbild)

Auch viele weitere Kunden ließen ihren Frust auf Facebook ab:

„Schon das zweite Mal habe ich versucht, einen Frame Pool aus der Werbung zu kaufen, pünktlich um 8 Uhr! Sind das nur Lockangebote?“

„Was kann man als Kunde Besseres tun als pünktlich zu klicken? Sehr ärgerlich!“

„Also irgendwie bin ich gerade extrem sauer, da will man online was bestellen und dann ist ein technischer Fehler aufgetreten.“

„Ihr solltet mal dringend euren Online-Shop überarbeiten.“

„Vielen Lieben Dank für diesen schlechten Service und die schlechte Stimmung am Morgen...“

„Was ist das denn für eine Sauerei?“

Da scheint wohl wirklich etwas schief gelaufen zu sein.

Aldi: Alles nur Lockangebote? Discounter klärt auf

Wie die vielen Beschwerden auf Facebook vermuten lassen, hat anscheinend niemand ein Sommer-Angebot ergattern können.

Auf Nachfrage dieser Redaktion bei Aldi Süd verrät der Discounter, dass es sich hierbei tatsächlich um einen Fehler gehandelt haben soll.

