Aldi: Geheimer Trick in jeder Filiale – Kunden bemerken es gar nicht

Wer bei Aldi einkaufen geht, der nutzt ihn wahrscheinlich so gut wie immer, in ihm lassen sich zahlreiche Produkte verstauen – die Rede ist von dem Einkaufswagen. Doch hinter dem Metallgefährt versteckt sich ein geheimer Trick.

Jeden Tag darf Aldi zahlreiche Kunden in seinen Filialen begrüßen. Über ein Detail werden sich wohl die wenigsten Kunden Gedanken machen. Immerhin ist man mit seinem Kopf auch eher mit seiner Einkaufsliste und dem Finden der richtigen Produkte beschäftigt.

Das große Geheimnis um den Aldi-Teppich

Um in eine Aldi-Filiale zu gelangen, musst du durch den Eingang über einen Teppich – und dieser Teppich ist nicht nur dafür gedacht, um sich die Schuhe abzuwischen. Dahinter steckt ein äußerst cleveres System: Sobald du mit dem Einkaufswagen über den grauen Teppich rollst, kommt eine geheime Funktion zum Einsatz, wie „Chip.de“ berichtet. Durch die Rillen des Bodenbelags wird eine Wegfahrsperre entriegelt. In dem Laden kann der Wagen dann ganz ohne Probleme durch die Gänge geschoben werden.

Anders sieht es allerdings aus, wenn ein Kunde den Parkplatz verlässt. Dank eines ausgeklügelten Systems sollen die Rollen blockieren. Magnetstreifen, die zwischen Aldi-Gelände und Gehweg platziert werden, sorgen dafür, dass eine Wegfahrsperre einsetzt. Somit ist es schwer, dass Gelände mit dem Wagen zu verlassen. Der Einkaufswagen lässt sich dann nur noch mit großem Aufwand bewegen. Teilweise muss er sogar getragen werden.

Aldi schützt sich damit vor Diebstahl

Damit will sich Aldi vor Diebstahl schützen. Ein Einkaufswagen kostet immerhin zwischen 40 und 150 Euro laut dem Verbraucher-Portal.

Damit will sich Aldi vor Diebstahl schützen. Ein Einkaufswagen kostet immerhin zwischen 40 und 150 Euro laut dem Verbraucher-Portal.