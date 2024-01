Aldi-Kunde packt Einkauf aus – seine Frau bricht direkt in Tränen aus

Der Wocheneinkauf bei Aldi ist für zahlreiche Kunden schon fast Routine. Man inspiziert die aktuellen Angebote, stellt die Einkaufsliste zusammen – und dann rein in die Filiale und Abfahrt. Woche für Woche das selbe Spiel. Man weiß, wie der Laden läuft und kann seinen Einkauf möglichst effektiv durchführen.

Damit eine solche Alltags-Tätigkeit einem eine nennenswerte emotionale Reaktion entlockt, muss schon einiges passieren. Meistens hört man von Wut und Enttäuschung der Aldi-Kunden – über hohe Preise, leere Regale oder ausverkaufte Sonderangebote. Aber es gibt auch das andere Extrem – unerwartete Freude, die einem sogar Tränen in die Augen treibt. So wie in diesem Fall…

Aldi-Kunde erlebt „Too Good To Go“-Hammer

Dafür reisen wir nach Schottland – genauer gesagt in die 50.000-Einwohner-Hafenstadt Kirkcaldy an der Ostküste des Landes, direkt gegenüber von der Hauptstadt Edinburgh. Auch hier gibt es eine Aldi-Filiale. Eine von über 1.000 Stück im Vereinigten Königreich.

Ein Mann, der sich auf X (ehemals Twitter) „Blair“ nennt, war dort einkaufen. Aber nicht einfach nur so. Er nutzte die auch in Deutschland beliebte App „Too Good To Go“ – was so viel bedeutet wie „Zu gut, um es wegzuwerfen“. Nutzer können sich für bestimmte Lebensmittelgeschäfte registrieren und für einen reduzierten Preis kurz vor Ladenschluss die Produkte abholen, die sonst im Müll gelandet wären. Eine tolle Idee gegen Lebensmittelverschwendung.

Doch was Blair für seine 3,30 Pfund – umgerechnet 3,84 Euro – bei Aldi bekam, verschlug nicht nur ihm die Sprache, sondern auch seiner Frau.

Kiloweise Käse für unter vier Euro

Auf X zeigte er in einem Video seinen Einkauf. Für seine 3,30 Pfund bekam er ein asiatisches Fertiggericht und… er schwenkt die Kamera… „Oh, wir haben 36 Blöcke Käse bekommen!“, verkündet Blair und zeigt einen Karton mit zahlreichen Käsepackungen. Im Hintergrund hört man seine Frau lachen und schniefen gleichzeitig. Damit hätte wohl niemand gerechnet.

36 Blöcke Käse für unter vier Euro? Bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis staunen auch die X-Nutzer in den Kommentaren nicht schlecht:

Das schlägt sogar meine 13 Packungen Pilze, die ich mal bekommen habe.

Wow, das ist besser als die acht Würstchen im Schlafrock und acht Donuts, die ich mal für 2,59 Pfund bei „Greggs“ bekommen habe.

Ich welchem Aldi war das? Ich arbeite für Aldi und ich habe noch nie so eine Too-Good-To-Go-Box zusammengestellt.

Die Käse-Blöcke sind rot und grün ummantelt, haben zum Teil Tannenbaum- oder Stern-Form. Es ist anzunehmen, dass es sich hier womöglich um Reste aus dem Weihnachtssortiment handelt, die durch Blair vor dem Müll bewahrt wurden. Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass er und seine Frau genug Platz im Kühlschrank für all den Käse finden.