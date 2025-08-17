Aldi-Kunden machen große Augen – als sie erfahren, welche Marke hinter der Discounter-Schokolade steckt

Einkaufen wird immer teurer – und viele Kunden versuchen daher, an jeder Ecke zu sparen. Auf die Eigenmarken der Discounter zuzugreifen, ist eine der beliebtesten Methoden der Kunden, um den Einkauf etwas billiger zu gestalten. Dabei sind die Produkte trotz ihres Preises sicherlich nicht von minderer Qualität. Teilweise stammen sie sogar von demselben Hersteller, wie die Markenwaren, wie bei dieser Schokolade bei Aldi.

Wer stellt die Aldi Eigenmarke Choceur her?

Aldi-Kunden greifen beim Einkaufen oft gerne zu der „Nussknacker“-Schokolade der Discountermarke „Choceur“, um Geld zu sparen. Die Eigenmarken-Schokolade wird von der eigentlich unbekannten Firma WiHa GmbH hergestellt, die zur Storck-Gruppe gehört. (Quelle: Wikipedia)

Wie schneidet Choceur im Vergleich zu Markenprodukten ab?

Die Eigenmarken von Discounter wie Aldi ähneln den Markenprodukten oft zum Verwechseln. So ist oft die Verpackung fast identisch oder die Namen der Eigenmarkenprodukte lehnen sich an die Namen der Markenwaren an.

Eigenmarken haben sogar oft die selben Zutaten wie Markenprodukte

Jedoch unterscheiden sich die Eigenmarken immens im Preis, denn sie sind in der Regel deutlich billiger. Wenn man bei Aldi einkaufen geht, muss man sich meistens für die billigeren Produkte bücken, denn in den oberen Regalen befindet sich die Markenware, genau auf der Blickhöhe der Kunden.

Trotz unterschiedlicher Preise unterscheiden sich die Eigenprodukte teilweise kaum bis gar nicht von den Markenwaren, wie „Chip“ berichtet. Oft haben sie sogar ähnliche bis gleiche Zutaten, weswegen sie in Tests von Verbraucherschützern meistens ausgezeichnet abschneiden. Das liegt daran, dass die Produkte teilweise sogar vom selben Hersteller stammen, wie man an einer Schokolade der Eigenmarke von Aldi sehen kann.

Die Eigenmarken-Schokolade wird von der eigentlich unbekannten Firma WiHa GmbH hergestellt.

Aldi: Sparpreise entstehen durch Mengenrabatt

Aber wer verbirgt sich hinter dem unbekannten Firmennamen? Wie „Chip“ berichtet, hat die WiHa GmbH den Firmensitz an derselben Adresse wie Storck. Der Hersteller Storck ist bekannt für Marken, die den meisten Naschkatzen bekannt vorkommen sollten. Die Firma produziert nämlich Produkte wie Knoppers, Toffifee oder die Merci-Schokolade.

Die „Choceur“- Produkte sind zwar billiger, aber sicherlich nicht minderwertiger als die Markenprodukte, immerhin stammen sie von demselben Hersteller. Aber wie sind die deutlich günstigeren Preise möglich? Diese erklären sich oft durch einen Mengenrabatt. Discounter wie Aldi bestellen direkt bei Herstellern und in großen Mengen, wodurch die Sparpreise für die Kunden möglich sind.

Welche Sorten oder Produkte gibt es von Choceur?

Storck produziert noch andere Produkte für Aldi unter den Marken Château, van Bolten Nussbeisser, Riquet Nussknacker, Scholetta Riesen Schoko Küsse und Bermont Kräuterli.

