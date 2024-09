Nach Aldi-Einkauf: Kunden öffnen Eier-Schachtel – und trauen ihren Augen nicht

Beim Einkauf bei Aldi haben zwei Kunden eine große Überraschung erlebt. Als sie im Discounter einen Karton Eier in ihren Einkaufswagen packten, wussten sie noch nicht, was sie sich da gegriffen hatten. Da hätte ihnen auch ein Blick in die Packung nicht geholfen.

Erst zu Hause entdeckten sie, was sie sich da eingekauft hatten. Sie konnten es kaum glauben. So etwas ist sicher kaum einem Aldi-Kunden bisher passiert.

Aldi-Kunden erleben Eier-Überraschung

Die beiden Engländer wollten sich ein schönes Frühstück zubereiten. Und dazu gehörten natürlich auch Spiegeleier. Doch beim Aufschlagen eines der Eier, die sie beim Discounter gekauft hatten, stockte ihnen plötzlich der Atem. Denn in diesem Ei steckte nicht nur ein Eigelb drin, sondern gleich zwei.

Auch interessant: Aldi, Kaufland und Co.: Neue Produkte in Regalen treiben Kunden zur Weißglut – „Bin im falschen Film“

Ein überraschender Zufall, dachten sie sich und schlugen das nächste auf. Da traf sie der Schlag. Auch das zweite Ei enthielt zwei Eidotter. Doch wirklich schockiert waren sie erst beim dritten Ei. Darin waren sage und schreibe vier Eidotter!

Aldi: Unwahrscheinlicher als ein Lotto-Gewinn

Wie geht das? Das fragten sich die Kunden zurecht. Das hatten sie „noch nie zuvor gesehen“, erzählten sie die „seltsame“ Geschichte gegenüber dem „Mirror“. Nach einer kleinen Recherche fanden sie heraus, dass die Wahrscheinlichkeit dafür ein Ei mit vier Dottern zu finden, wirklich niedrig ist. Die liegt bei 1:11 Milliarden – da ist es sogar wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen.

Das verstanden die Engländer als Wink des Schicksals und kauften sich gleich zwei Lose. Doch so viel Glück hatten sie dann doch nicht. Mit dem Jackpot sollte es nicht klappen.

Aldi-Wunder erklärt

Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass Eier mehr als einen Dotter aufweisen? Laut dem Magazin „Geo“ kommt das vor allem bei jungen Hennen vor. Da diese einen empfindlichen Hormonhaushalt haben, der sich erst noch ausbalancieren muss, können mal mehrere Follikel in den Eiern landen. Und dann bilden sich auch mehrere Eigelbe aus.

Mehr als ein Küken hat allerdings keinen Platz innerhalb der Schale, daher dürften Zwillinge oder Drillinge eher unwahrscheinlich sein – noch unwahrscheinlicher als ein Jackpot-Gewinn auf jeden Fall.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.