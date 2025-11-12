Trotz hoher Schoko-Preise! Bei dieser Marke geraten Kunden von Aldi, Edeka und Co. ins Schwärmen

Um die 4 Euro pro Packung, Schokolade, schmeckt nach Kirsche und enthält Likör – na, was kann das sein? Natürlich Mon Chérie. Die Praline von Ferrero ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil in den Regalen von Edeka und Co. und auch Aldi hat die Pralinen ab und an im Angebot.

Doch aktuell müsste die Beliebtheit des Produktes aufgrund der steigenden Schokoladen-Preise sinken – so dürfte man zumindest meinen. Doch offenbar ist es genau andersherum.

Aldi, Edeka und Co.: Kunden schwärmen von Mon Chéri

Anfang Oktober verkündet es YouGov: „Mon Chéri ist aktueller Biggest Buzz Mover“. Was heißt das? Das bedeutet, dass die Verbraucher diese Marken besonders positiv bewerten. Die Pralinen von Ferrero kommen offenbar besonders gut an. Im September verzeichnete die Marke die höchste Steigerung des Buzz-Scores – und das im Vergleich zu 1.500 anderen Marken und 43 Kategorien, die YouGov in seinem Brandindex trackt.

YouGov stellt Verbrauchern folgende Frage: „Von welchen Marken haben Sie in den letzten zwei Wochen etwas Positives/Negatives gehört?“ Von Mon Chéri zuletzt offenbar nur Positives. Denn mit 7,7 Scorepunkten ging Mon Chéri im September als Gewinner hervor und hat sich im Vergleich zum August (3,3 Punkte) um 4,4 Punkte extrem gesteigert. Und das trotz gleichzeitig steigender Schokoladen-Preise. Darum landet die Marke als „Biggest Buzz Mover“ auf Platz 1, als der Marke die am meisten Punkte zugelegt hat.

Aldi- und Edeka-Kunden schwärmen für Marken

Interessant ist auch, wer auf Platz zwei landet – eine Marke, deren Produkte gerne nach dem Essen von Schokolade verwendet werden. Und zwar Colgate. Allerdings liegt die Marke für Zahnpflege mit 7,1 Punkten ein Stück hinter Mon Chérie, hat sich aber mit 3,8 Punkten deutlich verbessert. Knapp gefolgt von Zalando mit +3,3 Punkten auf Platz drei. Zalando ist dabei mit Abstand die beliebteste Marke mit 11,7 Punkten.

L’Oréal men expert folgt als Kosmetik-Marke mit 6,6 Punkten (+3,1) knapp dahinter auf dem vierten Platz und die Schnellrestaurant-Kette Subway folgt mit 7,4 Punkten (ebenfalls +3,1).