Produkte bei Aldi, Rewe, Edeka abgestraft – Grund sind diese Frechheiten

In den aktuellen Inflations-Zeiten schaut beim Einkauf bei Aldi, Rewe oder Edeka sowieso schon ganz genau auf die Kosten jedes Produktes. Das Letzte, was man dann noch braucht, sind dreiste Formen von Verbrauchertäuschung.

Der Begriff „Mogelpackung“ dürfte beispielsweise vielen Kunden von Aldi, Rewe, Edeka und Co. bekannt sein. Packung und Preis bleiben gleich, aber in der Packung ist plötzlich weniger drin. Doch das nur ein Beispiel. Oftmals wird auch auf der Zutatenliste getrickst.

Die Organisation „Foodwatch“ hat für solche Fälle einen eigenen Negativpreis – den „Goldenen Windbeutel“. Diesmal sind gleich mehrere Lebensmittel aus dem deutschen Einzelhandel im Rennen um die Trophäe, die nach einem User-Voting vergeben wird.

Aldi, Rewe, Edeka: Fälle von Verbrauchertäuschung

Beispielsweise die Trinkmahlzeit „Yfood Smooth Vanilla“. Hier sehen die Tester eine klare Werbelüge, wenn man die Inhaltsstoffe und den überteuerten Preis des Produktes betrachtet – welches übrigens als „ausgewogen“ beworben wird. Yfood selbst gibt dem Produkt künftig nur noch den Nutri-Score „E“.

Hersteller „3Bears“ verkauft das Porridge „Kerniger Klassiker“, spricht dabei von einer „geheimen Rezeptur aus Vollkornhaferflocken“. Laut Zutatenliste besteht das Produkt jedoch schlicht zu 100 Prozent aus Haferflocken – und ist dabei mehr als viermal so teuer als würde man sich einfach so Haferflocken kaufen.

Tricks auf Zutatenliste

Auch bei den drei weiteren „Bewerbern“ lohnt sich ein Blick auf die Zutatenliste. Die Ofen-Minis der Marke „Pom-Bär“ in den Geschmacksrichtungen „Paprika“ und „Sour Creme Style“ werben mit „50 Prozent weniger Fett“. Aha, also gesünder als andere Chips? Nein, denn stattdessen enthalten sie sechsmal so viel Zucker wie normale Pom-Bären.

Der Frischkäse „Ziegenkäse und Rosmarin“ der Marke „Philadelphia“ besteht nur zu drei Prozent aus Ziegenkäse, der Rest sind künstliche Aromen. Und Hersteller „Mondelez“ trickst auch direkt bei einem weitern Produkt.

Die Brotchips „Tuc Bake Rolls“ kosten 1,99 Euro pro Packung. Zuvor hieß das exakt selbe Produkt „7Days“ und kostete nur 1,39 Euro. Und nicht nur das: Die um 60 Cent teureren „Tuc Bake Rolls“ kommen mit 100(!) weniger Verpackungsinhalt daher.

Die Tricks der Lebensmittelhersteller sind so ausgefuchst, dass sie häufig sogar als legal durchgehen – doch wie „Ruhr24“ berichtet, will Foodwatch dennoch auf diese Werbelügen aufmerksam machen.