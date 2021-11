Aldi, Edeka, Rewe und Co.: Von wegen nur Butter! Auch diese Lebensmittel werden deutlich teurer

Miese Nachrichten für alle Kunden, die bei Aldi, Edeka, Rewe und Co. einkaufen. Also vermutlich für die meisten.

Als ob die Inflation und die steigenden Rohstoffpreise nicht schon genug für Preiserhöhungen aller Art sorgen, kommt es jetzt für alle Kunden noch dicker. Beispielsweise ist nicht nur Butter bei Aldi, Edeka, Rewe und Co. schon deutlich teurer geworden.

Jetzt steht schon die nächste saftige Preiserhöhung für ein weiteres Lebensmittel bei Aldi, Edeka, Rewe und Co. an. Und DIE hat es in sich!

Aldi, Edeka, Rewe und Co.: Nicht nur Butter! Auch diese Lebensmittel werden deutlich teurer

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, haben die Molkereien eine massive Preiserhöhung angekündigt. In der Kalkulation der Butterpreise mache das Milchgeld bei den Bauern etwa 70 Prozent des Gesamtpreises aus.

Bei Aldi, Edeka, Rewe und den anderen Geschäften wird es weitere Preiserhöhungen geben. Foto: IMAGO / Addictive Stock

Jetzt muss der Preis um zehn Prozent angehoben werden. Einmal mehr werden hier die steigenden Betriebskosten als Hauptgrund genannt. Vor allem Energie und Logistik würden hier einen Kostenschwerpunkt bilden, treiben so den Endpreis in die Höhe.

--------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

--------------------------------

Aldi, Edeka, Rewe und Co.: Gestiegene Betriebskosten werden an Verbraucher weitergereicht

Die gestiegenen Preise werden einfach an die Verbraucher weitergereicht. Doch neben Butter werde wohl auch Trinkmilch teurer. Es sei laut „Lebensmittel Zeitung“ schon zu ersten Verträgen mit erhöhten Preisen gekommen.

Nicht nur Butter wird teurer! (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Roland Mühlanger

--------------------------------

Eine gute Nachricht gibt es aber trotzdem: Es könnte wohl noch bis Anfang 2022 dauern, bis der Kunde die höheren Preise auch in den Regalen sehe. Aber auch Joghurt, Käse und Quark könnten bald von der Preiserhöhung betroffen sein.

Der Endpreis wird sich am Milchpreis orientieren. Geschätzt wird aber auch hier eine Preiserhöhung von rund zehn Prozent.

--------------------------------

--------------------------------

Auch wenn es immerhin noch bis ins nächste Jahr dauern wird, bis man mehr zahlen muss – aufgeschoben ist (in diesem Fall leider) nicht aufgehoben... (mg)