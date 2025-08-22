Kunden von Aldi, Edeka und Co. müssen zittern – Preise könnten drastisch steigen

Ab 2025 gelten strengere EU-Regeln für Lebensmittelimporte, die den Waldschutz fördern sollen.

Doch was bedeutet das für Aldi, Edeka und Co. sowie für deren Kunden? Ein Blick auf die geplanten Veränderungen und mögliche Folgen.

Wirkung auf Aldi, Edeka und Co.: Kosten und Herausforderungen

Ab Ende 2025 tritt eine neue EU-Verordnung für bestimmte Lebensmittelimporte in Kraft, um den Waldschutz zu stärken. Unternehmen müssen künftig die Herkunft ihrer Rohstoffe genau nachweisen, einschließlich GPS-Koordinaten der Anbauflächen. Bei Verstößen drohen laut „chip.de“ harte Strafen wie Importverbote oder Warenbeschlagnahmungen.

Produkte wie Kaffee, Kakao, Palmöl, Soja, Rindfleisch und Holz dürfen nur importiert werden, wenn seit 2020 keine Wälder für deren Anbau gerodet wurden. Diese Regelung erhöht die Kosten für Aldi, Edeka und Co., was letztlich auch die Verbraucher treffen könnte. Produkte könnten somit deutlich teurer werden.

Wie Aldi, Edeka und Co. auf steigende Preise reagieren

Supermärkte wie Aldi und Edeka versuchen Preiserhöhungen zu vermeiden, doch Experten warnen, dass dies schwierig sein könnte. Besonders Kleinbauern in Entwicklungsländern haben Probleme, die strengen Vorschriften zu erfüllen. Nur 20 Prozent der Farmer entsprechen den Anforderungen. Dies könnte die Verfügbarkeit von Kaffee und Kakao stark einschränken.

Der Deutsche Kaffeeverband warnt vor wachsenden Preisen, während Hersteller wie Darboven von Verknappungen bei Rohkaffee ausgehen. Auch bei Nutella, das auf Palmöl angewiesen ist, sorgt ein Ernteausfall schon jetzt für steigende Preise. Aldi, Edeka und Co. stehen vor der Herausforderung, Kunden zufrieden und Preise stabil zu halten.

