Experten entlarven nächste Mogelpackungen bei Edeka, Lidl und Co.

Wer beim Einkaufen denkt, er bekommt für sein Geld dasselbe Produkt wie früher, liegt falsch. Der neue Trend bei Edeka, Lidl & Co. heißt nämlich Skimpflation – und der Name ist Programm: Es wird geknausert, gespart, getrickst. Doch während bei der bekannten Shrinkflation die Packung kleiner wird, bleibt bei Skimpflation die Größe gleich – nur die Qualität leidet.

Nun wurde auch bei Edeka, Lidl & Co. eine neue Mogelpackung im Regal entdeckt – hast du sie daheim?

Skimpflation bei Aldi, Edeka & Co.: Obacht – es gibt eine neue Mogelpackung

Die Taktik dabei ist simpel, aber clever: Teure Zutaten wie Fleisch, Butter oder Frucht werden gekürzt, billige Füllstoffe wie Wasser, Zucker oder Aromen übernehmen den Rest. Klingt harmlos? Ist es nicht. Hersteller kürzen teure Zutaten, um Kosten zu sparen, und gleichen die fehlende Substanz einfach durch billige Füllstoffe aus. „Skimp“ heißt im Englischen eben nicht umsonst „knausern“.

Das Problem ist, dass man diese Änderungen nicht sofort sieht. Wer weiß schon, wie viele Tomaten in der Nudelsauce stecken oder wie viel Frucht im Saft enthalten ist? Die meisten Kunden von Edeka, Aldi & Co. merken erst etwas, wenn sie die Packung zu Hause öffnen – oder eine alte Packung zum Vergleich haben. Genau darauf setzen die Hersteller. Rechtlich ist das alles in Ordnung, solange die Zutaten korrekt deklariert sind.

So kannst du die Mogelpackung erkennen

Besonders dreist wird das Spiel beim Graini Trinkgenuss gespielt. Was früher 100 Prozent Orangensaft war, ist heute nur noch ein Nektar mit 50 Prozent Fruchtsaftanteil – aufgefüllt mit Wasser und Zucker. Preis geblieben, Qualität halbiert. Oder die Knorr Feinschmecker Zitronen Butter Sauce: Statt 25 Prozent Butter sind es nur noch 10. Kunden sollen nun selbst nachwürzen. Die Begründungen der Hersteller klingen harmlos: „Rezepturoptimierung“ oder „Geschmackspräferenzen der Kunden“. Sogar bei Nutella griff Ferrero schon zu – 2018 wurde Kakao durch Magermilchpulver ersetzt.

Doch jetzt mal zur wichtigsten Frage: Wie kann man denn sowas überhaupt erkennen? Nun, es gibt kleine Hinweise. Neues Verpackungsdesign, Werbehinweise auf „veränderte Rezeptur“, oder die Kombination aus Shrink- und Skimpflation. Wer ganz sicher gehen will, schaut auf die Listen der Verbraucherzentralen – zum Beispiel in Hamburg – oder prüft beim Einkauf die Zutatenliste genau.

