Aldi, Edeka und Co: Milch im Test – mit erstaunlichem Ergebnis

Für einige gehört eine Tasse Milch zum Frühstück einfach dazu, anderen reicht auch nur ein Schuss Milch im Kaffee. Doch beim Backen verzichtete kaum einer darauf. Doch die Auswahl an Milch ist bei Aldi, Edeka, Kaufland und Co. vielfältig.

Welche ist also die Beste? Das wollte auch Stiftung Warentest herausfinden und hat 28 frische Vollmilchprodukte getestet. Das Ergebnis ist erstaunlich.

Aldi, Edeka und Co: Frische Vollmilch im Test

Am besten direkt frisch von der Kuh gezapft oder aus dem Kühlregal vom Supermarkt um die Ecke und dafür länger haltbar? Die Vorlieben bei Milch-Verkostern gehen auseinander. Stiftung Warentest hat 28 Milchprodukte auf ihre Qualität und ihren Geschmack getestet und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Denn 18 von 28 Produkten haben die Note „gut“ erhalten, sechs davon haben sogar mit „sehr gut“ abgeschnitten. Unter den Gewinnern sind fünf Bio-Milchprodukte und auch eine Discounter-Milch hat es auf die Besten-Liste geschafft: Aldis Tierwohl-Weidemilch. Beachtlich, denn im Preis schlägt die Aldi-Milch ihre Konkurrenz deutlich. Während die Bio-Produkte zwischen 1,79 Euro und 1,89 Euro pro Liter liegen, kostet die Aldi-Alternative nur 1,39 Euro.

Die Milch von Aldi gehört zu den Testsiegern. Foto: Stiftung Warentest / Ralph Kaiser

DIESE Vollmilch schnitt am schlechtesten ab

Die beruhigende Nachricht: keine Milch ist im Test durchgefallen. Das schlechteste Urteil im Test ist „befriedigend“ für vier länger haltbare Produkte. Darunter sind die „Bio Heumilch-Bauern aus Bayern“ (rund 1,99 Euro), die Kaufland „K-Classic Frische Vollmilch“ für etwa 1,09 Euro pro Liter, die „Thüringer Land Frische Landmilch“ (1,49 Euro) sowie die „Landliebe Frische Landmilch“ (circa 1,69 Euro). Letztere schnitt nicht ganz so gut ab, weil sie eine leicht „chemisch/plastikartige“ und damit „nicht frische“ Geschmack habe.

Zudem merkten die Verbraucherschützer an, dass immer weniger Menschen in Deutschland Milch trinken würden. Pro Person sei der Verbrauch in den letzten 30 Jahren von 60 auf 48 Kilogramm gesunken. Zu erklären sei das mit dem Tier- und Klimaschutz sowie gesundheitlichen Einschränkungen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) leiden 15 bis 20 Prozent der Menschen in Deutschland an einer Laktoseintoleranz.