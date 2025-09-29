Viele Kunden von Aldi, Edeka & Co. haben dieses Problem nicht auf dem Schirm – „Besser nicht kaufen“

Ob die Kunden bei Aldi, Edeka, Kaufland, Rewe oder Lidl eine Filiale betreten – der erste Anblick ist immer derselbe. Jeder Einkauf beginnt mit Obst und Gemüse. Die Vielfalt ist zu jeder Jahreszeit riesig. Ob Erdbeeren, Tomaten oder Feldsalat – im Grunde gibt es immer alles.

Doch jetzt hat der bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss einen wichtigen Hinweis für alle Kunden von Rewe, Lidl, Aldi, Edeka & Co.: „Dieses Obst und dieses Gemüse solltest du jetzt im Herbst besser nicht kaufen.“ Das klingt im ersten Moment ziemlich pauschal. Aber tatsächlich sind zahlreiche Obst- und Gemüsesorten, die im Herbst und Winter in den Regalen liegen, nicht unbedingt empfehlenswert.

Viele Obst- und Gemüsesorten von Aldi, Edeka & Co. im Herbst nicht zu empfehlen

In unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“ betont Ron Perduss, dass Kunden auf diverse Lebensmittel in nächster Zeit lieber verzichten sollten. „Weil die Ernte in Deutschland durch ist und dieses Obst und Gemüse von sehr weit her nach Deutschland gebracht wird“, erklärt der Verbraucherschützer.

Dabei geht es nicht nur um Themen wie Nachhaltigkeit, Energieverbrauch und Klimawandel – sondern auch um deine Gesundheit. Denn wenn Lebensmittel erst einmal wochenlang um die halbe Welt reisen, ist der Verlust an Vitaminen und Nährstoffen häufig enorm. „Darauf kannst du verzichten“, bringt es Ron Perduss auf den Punkt. Gleiches gilt für Obst und Gemüse, das aus dem Gewächshaus stammt. „Es hat meist eine schlechtere Qualität“, so Perduss.

Viele regionale Alternativen verfügbar

Deutsche Äpfel kann man jetzt im Frühherbst noch kaufen, doch das ändert sich nach und nach – bis die Vorräte aufgebraucht sind und schließlich nur noch Früchte aus fernen Ländern im Regal liegen.

Finger weg auch von Eisberg- und Feldsalat. Hier ist die Ernte in Deutschland ebenfalls schon vorbei. Auf welche Gemüse-Sorten Kunden von Aldi, Edeka & Co. im Herbst und Winter sonst noch verzichten sollten, erklärt Ron Perduss im Video, das hier im Artikel eingebaut ist.

Aber wenn man auf so viele Obst- und Gemüsesorten von Aldi, Edeka & Co. möglichst verzichten sollte – was bleibt denn da noch übrig? Eine Menge! Aus deutschem Anbau kommen im Herbst zum Beispiel Weintrauben, Brombeeren, Bohnen, Rüben, Möhren, Brokkoli, Kohlrabi, Kürbis, Porree, Radieschen sowie allerlei Kohlsorten von Wirsing über Blumen- und Rosenkohl bis hin zu Rot- und Grünkohl. Und wer sich dann doch mal Produkte aus ferneren Ländern schmecken lassen möchte, der kann das natürlich tun. Aber möglichst nicht so oft beziehungsweise in Maßen.

