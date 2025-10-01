Hamsterkaufwelle bei Herbstprodukt vorprogrammiert? Kunden von Aldi, Edeka und Co. erfahren es jetzt

Ob Mangos oder Möhren, Mandarinen oder Mangold – im Prinzip sind alle erdenklichen -Obst- und Gemüsesorten das ganze Jahr über in Supermärkten wie Aldi, Edeka und Co. erhältlich. Denn längst ist der Lebensmittelhandel ein internationales Geschäft. Und was gerade nicht in Deutschland wächst, wird halt aus anderen Regionen der Welt importiert.

Doch gerade im Herbst sollten Kunden von Aldi, Edeka und Co. genau hinschauen, was sie in den Einkaufswagen legen. Denn viele Import-Waren sind knapp, daher ziemlich teuer und obendrein nährstoffarm. Ganz anders sieht es bei einem heimischen Herbst-Produkt aus. Es ist in diesem Jahr in so großen Mengen verfügbar, dass die Preise so niedrig sind wie lange nicht mehr.

Sorgt Herbst-Produkt für Hamsterkäufe bei Aldi, Edeka und Co.?

Die Rede ist nicht etwa von Butter, die aktuell so günstig ist wie lange nicht mehr (>>> hier die Details). Sondern von dem wohl beliebtesten Gemüse der Deutschen: der Kartoffel. „Dank einer Rekordernte liegen die Preise aktuell auf historischem Tiefstand. Ein 5-Kilo-Sack kostet etwa 3,49 Euro“, berichtet Nina Gerhardt, Chefeinkäuferin des Online-Supermarktes Knuspr, gegenüber unserer Redaktion. Droht angesichts dieser günstigen Preise eine Hamsterkaufwelle bei Aldi, Edeka und Co.? So wie bei Mehl, Hefe und Klopapier während der Corona-Pandemie? Das lässt sich aktuell noch nicht abschätzen, zumal die langfristige Vorratshaltung in vielen Haushalten aus der Mode gekommen ist. Es ist aber gut möglich, dass sich manche Familien jetzt direkt mit einer größeren Menge Kartoffeln eindecken und diese dann lagern.

Beim „Einkellern“, so der Begriff dafür, ist allerdings einiges zu bedenken. Benötigt wird ein dunkler, 4 bis 10 Grad kühler, frostfreier und luftiger Ort (z.B. Keller, Speisekammer, Garage). Die Kartoffeln sollten lose in luftdurchlässigen Behältern wie Holzkisten oder Jutebeuteln lagern. Äpfeln oder Zwiebeln dürfen nicht in der Nähe lagern, da diese Stoffe absondern, die Kartoffeln zum Keimen bringen.

Kürbis in allen Varianten beliebt

Doch so vielseitig Kartoffeln in der Küche auch sind – man hat ja auch noch mal Appetit auf andere Obst- und Gemüsesorten. Welche sind aktuell besonders beliebt und günstig? Knuspr-Chefeinkäuferin Nina Gerhardt klärt auf: „Mit Beginn der Herbstmonate zeigt sich bei uns ein deutlich saisonales Kaufverhalten. Besonders gefragt sind aktuell Äpfel, Karotten, (Süß-)Kartoffeln sowie Kürbisse – allen voran Hokkaido und Butternut. Auch verarbeitete Kürbisprodukte wie Pumpkin-Drinks, Pumpkin-Spice-Sirup oder Pumpkin-Spice-Latte-Mischungen erfreuen sich großer Beliebtheit und gehen jedes Jahr erneut viral in den sozialen Medien.“

Was die Preise betrifft, so erklärt Nina Gerhardt: „Bei Kürbis, Äpfel und Birnen steigt mit der heimischen Ernte ab September das Angebot stark, wodurch die Preise sinken – der perfekte Zeitpunkt zum Einkaufen.“ Orangen, Mandarinen und Grapefruits sind ab Herbst frisch aus den Mittelmeerregionen verfügbar, wodurch Verbraucher aktuell ebenfalls eine gute Auswahl zu stabilen Preisen haben.

Dagegen werden Beeren, Pfirsiche und Nektarinen teurer, da die heimische Saison endet und in Supermärkten wie Knuspr, Aldi, Edeka und Co. überwiegend importierte Ware angeboten wird. Auch Melonen steigen im Preis, da sie nun importiert werden müssen. Viele Salate verteuern sich im Herbst, weil die Ernte zurückgeht. Mit einer Ausnahme, so Gerhardt: „Feldsalat ist gerade verfügbar und günstig.“

Kunden von Aldi, Edeka und Co. sind also gut beraten, im Herbst genauer zu überlegen, welche Obst- und Gemüsesorten sie kaufen. Und bei manchen Lebensmitteln lohnt es sich tatsächlich zu hamstern. Zumindest dann, wenn man zu Hause die nötigen Lagermöglichkeiten hat.