Aldi, Edeka & Co.: Nächste Hamsterkauf-Welle steht bevor – das ist der Grund

Wer an Hamsterkäufe denkt, dem kommen wahrscheinlich als erstes Weihnachten, Silvester und Ostern in den Sinn. Doch tatsächlich steht in diesem Jahr auch im Oktober ein Ansturm auf Supermärkte und Discounter wie Lidl, Aldi, Edeka, Kaufland und Co. bevor.

Wir erinnern uns: In der ersten Jahreshälfte kamen die Hamsterkäufer kaum zur Ruhe. Vom langen Oster-Wochenende mal abgesehen, fielen die Feiertage 1. Mai (Tag der Arbeit), Christi Himmelfahrt und Fronleichnam jeweils auf einen Donnerstag. Diese langen Brückentags-Wochenenden sorgen regelmäßig für Ausnahmezustände bei Aldi, Edeka und Co. Doch jetzt scharren die Kunden schon wieder mit den Hufen. Was ist der Grund?

Feiertag lockt Hamsterkäufer zu Aldi, Edeka & Co.

Der Tag der Deutschen Einheit steht bevor. Anders als zum Beispiel Ostern hat dieser bundesweite gesetzliche Feiertag jedes Jahr ein festes Datum: 3. Oktober. Diesmal fällt er auf einen Freitag. Also auf jenen Tag, an dem üblicherweise Millionen Deutsche ihre Wochenend-Einkäufe erledigen. Das wird deutliche Auswirkungen auf das Einkaufsverhalten der Kunden bei Aldi, Edeka & Co. haben. Da Supermärkte an diesem Tag in aller Regel geschlossen sind, verschieben sich nämlich die Einkäufe auf die Tage davor und danach. Und da kann es dann zu einer richtigen Hamsterkauf-Welle kommen.

Der „Tag der Deutschen Einheit“ wurde im Einigungsvertrag als Nationalfeiertag festgelegt, der an die deutsche Wiedereinigung erinnert. Am 3. Oktober 1990 traten die neuen Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie das vereinte Berlin der Bundesrepublik Deutschland bei. Damit erlosch die Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Die „Wende“ war mit dem Fall der Berliner Mauer in der Nacht vom 9. zum 10. November 1989 eingeleitet worden.

Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober sorgt für langes Wochenende

Besonders in den Stunden vor Ladenschluss am Donnerstag (2. Oktober) ist mit einem Kundenansturm zu rechnen. Viele Menschen werden für den Feiertag und das anschließende Wochenende ihre Vorräte auffüllen, vor allem frische Lebensmittel holen. Manch einer nutzt die Tage womöglich sogar für einen Kurzurlaub und deckt sich entsprechend ein. Dadurch könnte es zu größeren Menschenmengen in den Geschäften kommen, insbesondere nach Feierabend. Lange Wartezeiten an den Kassen und vereinzelt leere Regale sind dann keine Seltenheit.

Apropos Urlaub: Zwar haben die Filialen von Aldi, Edeka & Co. am Tag der Deutschen Einheit üblicherweise geschlossen. Doch in touristischen Gebieten sowie an Bahnhöfen und Flughäfen sind Warenverkäufe trotzdem erlaubt. Dort können Reisende sowie alle anderen Kunden auch am 3. Oktober ihren Bedarf decken. Bäckereien oder Tankstellen-Shops öffnen gewöhnlich ebenfalls ihre Türen.

Übrigens: Das Feiertags-Gedränge bei Lidl, Aldi, Edeka, Rewe und Co. ist erfahrungsgemäß auch nach dem 3. Oktober noch nicht vorbei. Viele Kunden werden sich schon am Samstag wieder durch die Geschäfte schieben. Zum Beispiel jene, die es am Donnerstag nicht mehr geschafft haben. Und am Montag wird es sicherlich auch noch einmal voll. Denn nach dem langen Wochenende müssen selbst die besten Hamsterkäufer ihre Vorräte wieder auffüllen.