Adventskalender bei Aldi, Edeka & Co.: Jetzt erfahren es die Kunden

Weihnachten steht vor der Tür, und das heißt: Früh aufstehen, das erste Türchen des Adventskalenders öffnen und sich überraschen lassen. Eine Tradition, die längst nicht mehr nur Kindern vorbehalten ist.

Denn wie eine YouGov-Umfrage zeigt, beschenken sich heutzutage immer mehr Erwachsene selbst – und das sehr gerne.

Adventskalender: Begehrt bei Aldi, Edeka & Co.

Über ein Viertel der Deutschen gönnt sich selbst einen Adventskalender – das sind sogar mehr als diejenigen, die ihre Kinder damit erfreuen! Laut Umfrage holt sich jeder vierte Befragte einen Kalender, während sich nur 25 Prozent dazu entschließen, ein solches Geschenk für ihre Kinder zu besorgen. Partner, Eltern oder Freunde kommen dahinter.

Schokolade bleibt auch 2024 ungeschlagen: 60 Prozent der Kalenderkäufer bevorzugen süße Inhalte. Im Vergleich zu 2020 stieg die Beliebtheit: Rund 26,4 Millionen Schoko-Adventskalender wurden dieses Jahr verkauft, 4,5 Millionen mehr als vor vier Jahren. Auch innovative Varianten mit Getränken, Beautyprodukten oder anderen Lebensmitteln erfreuen sich immer größerer Nachfrage.

Selbst beschenken? Der kleine Luxus bei Aldi, Edeka & Co.

Laut Umfrage würden 85 Prozent der Deutschen maximal 50 Euro für eine vorweihnachtliche Überraschung ausgeben. Jüngere unter 35 Jahren zeigen sich dabei spendabler und sind eher bereit, hochwertigere Kalender von Marken wie Aldi, Edeka & Co. zu kaufen. Einige geben sogar deutlich mehr als 50 Euro aus.

„Der Adventskalender ist längst mehr als eine Kindheitstradition – er ist ein fest etabliertes Konsumritual in der Vorweihnachtszeit“, erklärt Konsumforscherin Petra Süptitz. Besonders jüngere Erwachsene und Frauen machen den Kalenderkauf zum kleinen Luxusmoment im Alltag. Es geht nicht nur um die Überraschung hinter den Türchen, sondern auch um die Freude am Schenken – selbst an sich.

Ob günstige Klassiker wie die Schoko-Adventskalender von Discountern wie Aldi bis hin zu ausgefallenen Optionen wie Beauty- oder Getränkekalendern: bei Aldi, Edeka & Co. gibt es für jeden Geschmack das passende Modell. Wer also Lust hat, sich die Wartezeit bis Weihnachten zu versüßen, hat eine große Auswahl! (mit dpa)