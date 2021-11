Aldi: Du willst endlich deine Wohnung weihnachtlich schmücken? Dann musst du dich beim Discounter noch etwas gedulden

Lebkuchen und Co. stehen schon längst bereit bei Aldi und Co. Es ist zwar erst Mitte November, doch die Geschäfte haben schon längst die Weihnachtszeit eingeläutet.

Doch auf ein Produkt müssen die Kunden von Aldi noch etwas warten, um damit ihr Zuhause festlich schmücken zu können.

Aldi: Auf Discounter-Deko musst du noch warten.

Aldi: Weihnachtsvorbereitung schon jetzt im vollen Gange – doch DIESES Produkt lässt auf sich warten

Dem einen ist es noch zu früh, die anderen sind schon voll dabei: Vorweihnachtliches Schmücken ist angesagt! Jedes Jahr läuten die Supermärkte die Weihnachtszeit etwas früher ein – zumindest fühlt es sich so an. Aber mittlerweile ist das langersehnte Fest gar nicht mehr so lange hin.

Daher fragt jetzt auch eine Aldi-Kundin den Discounter, wann dieser ein bestimmten Produkt im Angebot hat. Damit würde sie nämlich gerne ihr Zuhause dekorieren, doch etwas warten muss sie wohl noch. „Wann kommen die Lichternetzte für den Außenbereich?“, fragt sie jetzt auf Facebook nach. Die Antwort des Discounters kommt prompt.

Du willst dein Zuhause weihnachtlich dekorieren? Dann musst auf DAS noch warten. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Die LED-Außenlichterkette sei geplant erst ab dem 25. November in den Filialen verfügbar, so Aldi. Das ist zwar noch ein bisschen hin, doch auch nicht mehr so lange. (mbo)

