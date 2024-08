Aldi-Kunden entdecken versteckte Funktion im Laden – was steckt dahinter?

Dass Supermärkte oft versteckte Tricks nutzen, um die Kauffreude ihrer Kundschaft anzuregen, ist ja schon lange kein Geheimnis mehr. Ein Beispiel dafür ist, dass viele Einkaufswagen so konstruiert sind, dass die Ware nach hinten rutschen. Dadurch hat man das Gefühl, dass man weniger eingekauft hat, als tatsächlich der Fall ist. Bei Aldi entdeckt ein Kunde jetzt eine versteckte Funktion und wundert sich über dessen Hintergrund.

Auf Reddit postet ein Kunde von Aldi etwas, das ihm beim Einkaufen aufgefallen ist. Auf dem geposteten Bild ist die Obst- und Gemüse-Abteilung des Discounters abgebildet. Besonders auffällig ist jedoch die Decke, wo man ein grelles blaues Licht sehen kann.

Aldi: Blaues Licht im Laden

Der Kunde wundert sich darüber und fragt auf Reddit: „Welchen Zweck erfüllt dieses blaue Licht bei Aldi?“ Diese Frage löst auf der Online-Plattform eine Fragerunde aus, was der Grund für das blaue Licht in der Abteilung ist.

Ein Nutzer erklärt: „In den meisten Supermärkten gibt es doch in den jeweiligen Abteilungen unterschiedliche Lichter. Zum Beispiel an der Fleischtheke ist es häufig etwas rötlicher, damit das Fleisch so richtig lecker und frisch aussieht.“ Er vermutet, dass durch das blaue Licht das Obst und Gemüse bei Aldi besser aussehen soll, wie die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ berichtet.

Ein weiterer Nutzer vermutet: „Entweder eine antibakterielle Lampe oder die beamt das Aldi-Logo auf den Boden.“ Ein anderer User äußert ebenfalls einen praktischen Grund für das blaue Licht: „Vielleicht hilft das blaue Licht gegen Insekten und lockt die zur Falle und weg von der Ware.“

Licht lässt Lebensmittel frischer wirken

Aufgrund des Winkels kann das Aldi-Logo nicht projiziert werden. Für eine antibakterielle Wirkung ist das blaue Licht zu weit von den Lebensmitteln entfernt. Die Begründung, dass die Lebensmittel frischer in einem gewissen Licht aussehen, ist zwar schlüssig und der Trick wird oft von Supermärkten genutzt, aber das blaue Licht lässt eigentlich Fisch frischer wirken.

Der eigentliche Grund für das blaue Licht ist jedoch simpler als von allen vermutet. Ein Pressesprecher von Aldi-Süd erklärt das Geheimnis hinter dem blauen Licht. Anscheinend hat das blaue Licht „keinen weiteren Hintergrund. Aldi Süd verwendet in allen Filialen standardisierte LED-Leuchtmittel.“ In diesem Fall hat man eben einfach ein blaues Licht eingebaut.