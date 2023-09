Aldi macht es offiziell! Kunden staunen beim Blick ins Regal nicht schlecht

Aldi gehört zu den größten Lebensmittelhändlern weltweit und das kommt nicht von ungefähr. Ein breites Sortiment zu günstigen Preisen überzeugt die treuen Kunden, die dem Discounter Jahresumsätze in Milliardenhöhe einbringen. Jetzt hat sich die Einzelhandelskette etwas besonderes für ihre Kundschaft überlegt.

Aldi: „Hundeprofi“-Produkte für Rütter-Fans

Wer vertraut mit dem deutschen Fernsehprogramm ist, wird ihn kennen – Martin Rütter. Der Hundeexperte ist den meisten bekannt aus den Sendungen „Der Hundeprofi“, „Die Welpen kommen“, oder „Die Unvermittelbaren“. Schon bald wird der Hundetrainer seinen Fans auch fernab der Fernsehwelt begegnen, nämlich in nichts geringerem als den Aldi-Filialen.

Ab dem 9. Oktober ist es soweit. Martin Rütter macht die Discounter-Landschaft unsicher. Aldi kooperiert nämlich als erster Lebensmitteleinzelhändler mit dem Hundeprofi und nimmt seine erste „Dog Collection by Martin Rütter“ in den Discounter-Regalen auf.

Warum genau der 9. Oktober? Ganz einfach! Am Tag danach (10. Oktober) ist nämlich Welthundetag. Dieser findet zu Ehren der treuen Begleiter des Menschen statt, die mittlerweile ein fester Bestandteil vieler Familien in Deutschland geworden sind. Bei der „Dog Collection“ soll alles dabei sein, was es für eine Fellnase braucht. Neben einem Hunde-Geschirr für ausgiebige Spaziergänge und einem gemütlichen Hundebett, gibt es natürlich auch diverse Spielzeuge für Groß und Klein. Gemeinsam mit Aldi hatte Rütter die Kollektion so entwickelt, dass nicht nur eine sinnvolle Funktionalität gewährleistet ist, sondern auch verschiedene Passformen bedacht wurden.

Interessierte Kunden, die ihren Vierbeinern eine Freude machen wollen, können die Artikel der „Dog Collection by Martin Rütter“ ab dem 09. Oktober in jeder Aldi Nord- und Aldi Süd-Filiale erwerben.